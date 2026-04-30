Quanta revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 grâce à la forte demande en électricité des centres de données dédiés à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le prestataire de services énergétiques Quanta Services PWR.N a annoncé jeudi des prévisions de bénéfices pour 2026 supérieures aux estimations de Wall Street, après avoir publié un bénéfice trimestriel meilleur que prévu, grâce à la forte demande des secteurs à forte consommation d'énergie, tels que les centres de données d'IA, qui a stimulé ses résultats, entraînant une hausse de 14,5 % de son action.

* La société basée à Houston, au Texas, table désormais sur un bénéfice ajusté pour 2026 compris entre 13,55 et 14,25 dollars par action, ce qui est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 13,09 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

* La société — qui fournit des services d'infrastructure aux secteurs des services publics, des énergies renouvelables, de la production d'électricité, des communications, des pipelines et de l'énergie — a bénéficié des investissements massifs des hyperscalers dans les centres de données d'intelligence artificielle.

* Le bénéfice ajusté de Quanta a atteint 2,68 dollars par action au cours du trimestre clos le 31 mars, contre 1,78 dollar par action il y a un an.

* Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 2,06 dollars par action.

* Le chiffre d'affaires de Quanta au premier trimestre a atteint 7,87 milliards de dollars, contre 6,23 milliards de dollars un an plus tôt.