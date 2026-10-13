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Qualcomm progresse grâce à des partenariats pour un module 5G haut débit et une passerelle Wi-Fi basée sur l'IA
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 17:08

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 octobre - **Les actions de Qualcomm QCOM.O , le fabricant de puces pour smartphones, ont progressé de 1,57 % pour atteindre 117,16 dollars

**QCOM équipe le nouveau module 5G SC153 de la société chinoise Fibocom, destiné aux appareils intelligents. Ce module prend en charge des débits de téléchargement 5G pouvant atteindre 2,5 Gbps et est conçu pour les appareils intelligents et les équipements industriels

** La production en série du module est prévue pour le quatrième trimestre 2026 – QCOM

** La société s'associe également à l'entreprise taïwanaise Gemtek Technology et à gFiber pour développer une passerelle Internet domestique alimentée par l'IA

** La société indique que le déploiement commercial de cette passerelle est prévu pour 2027, avec gFiber comme premier fournisseur de services

** Les actions des fabricants de puces en général ont reculé

au cours de la séance, tandis que l’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a perdu 1,70 %

** En tenant compte de l'évolution de la séance, depuis le début de l'année, QCOM affiche une hausse de 3,34 % contre 69,39 % pour le SOX

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