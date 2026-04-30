Qualcomm en hausse après que son directeur général anticipe une reprise du marché des smartphones

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 avril - ** L'action du fabricant de puces Qualcomm

QCOM.O progresse de 11,2 % à 173,40 $ avant l'ouverture du marché

** La société prévoit des résultats pour le troisième trimestre inférieurs aux attentes, mais les commentaires optimistes du directeur général Cristiano Amon concernant la reprise du marché des smartphones et les opportunités liées aux centres de données redonnent confiance aux investisseurs

** La société table sur un chiffre d'affaires compris entre 9,2 et 10 milliards de dollars pour le trimestre en cours, une fourchette bien inférieure aux estimations de 10,27 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** Cristiano Amon a déclaré à Reuters que le marché des smartphones devrait commencer à rebondir après le troisième trimestre fiscal et qu'il pouvait "désormais affirmer que le creux de la vague est passé" pour ce marché

** La société se lance également sur le marché en plein essor des puces pour centres de données, travaillant sur des processeurs, des accélérateurs d'inférence et des puces sur mesure appelées ASIC afin de diversifier ses activités

** Sur 41 analystes, 12 attribuent à l'action une note "acheter" ou supérieure, 25 une note "conserver" et quatre une note "vendre"; le cours cible médian s'établit à 160 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action QCOM affichait une baisse de 8,8 % depuis le début de l'année