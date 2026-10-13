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Qualcomm affirme que le jury a conclu qu'Arm avait enfreint le contrat de licence
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 19:36

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un jury du Delaware a estimé qu'Arm Holdings avait enfreint son contrat de licence d'architecture et cherché intentionnellement à perturber les activités de Qualcomm, a déclaré mardi le fabricant de puces pour smartphones, qualifiant ce verdict de victoire pour l'innovation et la concurrence.

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