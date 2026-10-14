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Quadient lance un agent IA pour automatiser la gestion des e-mails clients
information fournie par Zonebourse 14/10/2026 à 08:44

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Quadient accélère dans l'intelligence artificielle appliquée à la gestion financière avec le lancement d'un agent dédié au traitement automatisé des e-mails clients, alors que les entreprises cherchent à réduire leurs coûts administratifs, à améliorer leur efficacité opérationnelle et à optimiser leur trésorerie.

Intégré à sa solution de gestion du poste clients, cet outil est capable d'analyser les demandes entrantes, d'identifier les litiges, les questions de facturation ou les engagements de paiement, puis de préparer les actions correspondantes. Cette innovation doit permettre aux équipes financières de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée et d'accélérer les processus de recouvrement, tout en conservant la maîtrise des interactions avec les clients.

Ce lancement s'inscrit dans la stratégie de Quadient visant à déployer progressivement des agents d'IA spécialisés dans l'ensemble de ses solutions d'automatisation financière.

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