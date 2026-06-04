Quadient distingué par Gartner Peer Insights pour les applications Invoice-to-Cash

Quadient annonce avoir été reconnue dans le 2026 Voice of the Customer de Gartner Peer Insights pour les applications Invoice-to-Cash, en tant que Peer Community Contributor, pour sa solution Quadient Comptes Clients.

Selon le groupe, sa solution d'automatisation des comptes clients ( accounts receivable - AR ) se distingue comme une solution digitale clé pour visualiser les flux de trésorerie en temps réel et simplifier la facturation ainsi que les processus de recouvrement.

Gartner Peer Insights est une plateforme publique qui propose des avis vérifiés et pertinents sur des logiciels et services d'entreprise, rédigés par des professionnels IT expérimentés.

Le marché des applications I2C ( Invoice-to-Cash ) évalué par Gartner regroupe des solutions Cloud permettant aux directions financières de gérer automatiquement les encaissements et d'affecter les paiements clients aux factures, afin de rendre les processus I2C plus efficaces et performants.

Le 3 juin, Quadient précise avoir obtenu une note de 4,2 sur 5, sur la base de 79 avis, dans la catégorie "Applications de gestion du cycle de facturation (en voie de transition vers les applications de gestion des comptes clients)".