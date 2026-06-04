 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Quadient distingué par Gartner Peer Insights pour les applications Invoice-to-Cash
information fournie par Zonebourse 04/06/2026 à 08:55

Quadient annonce avoir été reconnue dans le 2026 Voice of the Customer de Gartner Peer Insights pour les applications Invoice-to-Cash, en tant que Peer Community Contributor, pour sa solution Quadient Comptes Clients.

Selon le groupe, sa solution d'automatisation des comptes clients ( accounts receivable - AR ) se distingue comme une solution digitale clé pour visualiser les flux de trésorerie en temps réel et simplifier la facturation ainsi que les processus de recouvrement.

Gartner Peer Insights est une plateforme publique qui propose des avis vérifiés et pertinents sur des logiciels et services d'entreprise, rédigés par des professionnels IT expérimentés.

Le marché des applications I2C ( Invoice-to-Cash ) évalué par Gartner regroupe des solutions Cloud permettant aux directions financières de gérer automatiquement les encaissements et d'affecter les paiements clients aux factures, afin de rendre les processus I2C plus efficaces et performants.

Le 3 juin, Quadient précise avoir obtenu une note de 4,2 sur 5, sur la base de 79 avis, dans la catégorie "Applications de gestion du cycle de facturation (en voie de transition vers les applications de gestion des comptes clients)".

Valeurs associées

QUADIENT
12,5000 EUR Euronext Paris +0,97%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une bouteille de Cointreau est exposée au Carré Cointreau de la distillerie Cointreau à Saint-Barthélemy-d'Anjou
    Rémy Cointreau vise une croissance du bénéfice avec la mise en place du plan de relance
    information fournie par Reuters 04.06.2026 10:02 

    Le directeur général de Rémy Cointreau, Franck Marilly, a ‌déclaré jeudi que le groupe de spiritueux visait une création de valeur d’environ 100 millions d’euros au niveau du ​résultat opérationnel courant (ROC) d’ici 2028‑2029 et un doublement de ses activités ... Lire la suite

  • Le logo de la Commerzbank dans une succursale à Cologne
    Commerzbank fait part à la BaFin de ses inquiétudes sur la participation d'UniCredit
    information fournie par Reuters 04.06.2026 10:01 

    par Tom Sims et Valentina Za Commerzbank est en ‌contact avec l'autorité de régulation allemande BaFin au sujet des récentes informations communiquées par la banque italienne UniCredit concernant ​le taux de participation à son offre publique d'achat de l'établissement ... Lire la suite

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe ouvre en légère hausse, avec l'annonce d'une trêve Israël-Liban
    information fournie par Reuters 04.06.2026 09:56 

    Les principales Bourses européennes sont dans ‌le vert en début de séance jeudi, l'annonce d'un cessez-le-feu entre Israël et le Liban ​ravivant de façon modérée les espoirs chez les investisseurs d'un accord plus large pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient. ... Lire la suite

  • Loin des images d'Epinal, le quotidien des robes noires est souvent ardu, affectant leur santé mentale ou physique ( AFP / FRANCK FIFE )
    Avocat, profession sous tension
    information fournie par AFP 04.06.2026 09:39 

    "La fenêtre est ouverte, je vais sauter". Au téléphone, Me Carine Denoit-Benteux calme sa cliente pendant de longues minutes. "Que ce serait-il passé si je n'avais pas décroché? Alors, bien sûr, on décroche toujours. Même en vacances. Même la nuit", raconte-t-elle, ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
ABIVAX
77,95 +9,40%
Pétrole Brent
97,32 -0,07%
CAC 40
8 215,39 +0,80%
SOITEC
153,6 -7,30%
2CRSI
55,9 +0,81%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank