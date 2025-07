Quadient: contrat stratégique avec Vizient pour se renforcer aux USA information fournie par Cercle Finance • 16/07/2025 à 09:01









(Zonebourse.com) - Quadient annonce avoir conclu un accord de fournisseur avec Vizient, premier acteur américain des services d'optimisation de la performance hospitalière.



Ce contrat va permettre à Quadient de proposer des tarifs négociés pour ses solutions logicielles, de courrier et de consignes automatisées aux nombreux clients de Vizient, qui représente un volume d'achats annuel de 140 MdsUSD.



Geoffrey Godet, directeur général, souligne que cet accord aidera ' les organisations de santé à optimiser leurs flux de travail et à améliorer l'expérience des patients et du personnel '. Quadient renforce ainsi sa présence sur le marché américain de la santé.





Valeurs associées QUADIENT 16,5600 EUR Euronext Paris -0,96%