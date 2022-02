Qu'est-ce qu'un Turbo et comment cela fonctionne ?

Les Turbos sont des produits de Bourse permettant aux investisseurs de mettre en place des stratégies d'investissement élaborées - Focus sur les avantages et risques des Turbos.(crédit photo : AdobeStock)

Les Turbos sont des produits de Bourse permettant aux investisseurs de mettre en place des stratégies d'investissement élaborées, destinées à tirer profit de l'anticipation d'une hausse ou d'une baisse des cours d'un sous-jacent. Focus sur les avantages et risques des Turbos.

Un Turbo, qu'est-ce que c'est ?

Un Turbo est un produit dérivé à effet de levier. Cela signifie que le prix du Turbo évolue selon l'évolution de son sous-jacent, c'est-à-dire l'actif financier sur lequel porte ce produit financier (il peut s'agir d'une action, d'un indice, d'une matière première, etc.). Un Turbo propose également un effet de levier. Avec un effet de levier de 2, si le sous-jacent varie de 2 %, le Turbo variera lui de 4 %.

Le Turbo est aussi un produit dérivé comportant le plus souvent une date d'échéance. Dans ce cas, sa valeur tient également compte de la valeur temps (plus l'on se rapproche de la date d'échéance, plus le Turbo perd de sa valeur). Les Turbos ont donc une durée de vie limitée. Cependant, certains Turbos à échéance ouverte permettent à l'investisseur de rester investi aussi longtemps que sa stratégie le nécessite, à condition toutefois que la barrière désactivante n'ait pas été touchée ou franchie.

Une autre importante caractéristique du Turbo est en effet sa barrière désactivante. Ce produit de Bourse comprend un seuil de désactivation du produit. La barrière peut être touchée à tout moment pendant les horaires de cotation du sous-jacent. Cette situation entraîne la désactivation prématurée du produit qui ne peut plus être échangé. L'investisseur subit alors une perte en capital à hauteur du montant investi. À noter cependant que de nouveaux turbos proposent des conditions d'utilisation plus souples. Ainsi, certains turbos ne prévoient pas de désactivation immédiate si le seuil de sécurité est touché ou franchi. La valeur résiduelle est réinvestie immédiatement et à moindre frais après réajustement des caractéristiques du produit.

Les atouts des Turbos

Liquidité et accessibilité

Les Turbos sont des produits de Bourse émis par des banques. Ils sont particulièrement liquides puisque, pour revendre un Turbo, si vous ne trouvez pas dans le carnet d'ordre un acheteur qui soit prêt à l'acheter, l'émetteur, qui assure la liquidité à l'achat et à la vente, vous l'achètera dans une fourchette de prix proche de la valeur théorique du turbo.

Les Turbos sont cotés et accessibles à l'achat comme à la vente sur la Bourse de Paris. Vous pouvez donc les acquérir comme une action via votre courtier ou de votre banque. Ces titres sont négociables à partir de votre compte-titres.

À noter : Les Turbos peuvent bénéficier d'horaires de négociation étendus par rapport aux actions échangeables de 9h à 17h30, par exemple de 8h à 18h30.

Positionnement sur une multitude de sous-jacents

Les Turbos permettent de se positionner sur de très nombreux sous-jacents de type actions (Large caps le plus souvent), indices (CAC40, S&P500, Dax, Nikkei, Footsie, etc.), devises (les principales paires de devises) ou encore matières premières (or, argent, pétrole, blé, etc.). Vous pourrez donc investir sur de nombreux marchés financiers à partir de ces produits.

Des stratégies d'investissement distinctes

Les Turbos Call (ou Turbo Long), qui visent à amplifier plusieurs fois la performance quotidienne d'un sous-jacent, permettent de tirer profit de la hausse d'un sous-jacent.

Les turbos Put (ou turbo Short) qui amplifient plusieurs fois la performance quotidienne inversée d'un sous-jacent, permettent eux de profiter de la baisse d'un sous-jacent ou bien encore de couvrir son portefeuille à court terme. Imaginons en effet que vous anticipez une baisse passagère de l'indice CAC40 sur lequel vous êtes investi via de nombreuses actions du CAC 40. Vous pouvez acheter un Turbo Put répliquant à l'inverse cet indice. La perte enregistrée sur votre portefeuille d'actions CAC 40 sera compensée par la hausse du Turbo Put et vous n'avez pas besoin de revendre vos actions CAC40 pour les racheter ensuite une fois la tourmente passée.

Un recours à l'effet de levier facilité

Les Turbos permettent d'avoir recours à l'effet de levier pour générer des profits augmentés mais aussi pour prendre position avec un investissement initial limité. Ainsi, avec un effet de levier de 5, vous pouvez prendre une position sur 5 000€ avec un investissement initial de seulement 1.000 €.

Les Turbos peuvent ainsi, s'ils sont bien compris et maîtrisés, constituer une solution appropriée pour par exemple se positionner à court terme sur des actions en Bourse à potentiel.

Les risques des Turbos

Le risque de perte en capital

Attention cependant, les Turbos présentent aussi des risques non négligeables, à commencer par un risque de perte en capital. L'investisseur peut d'ailleurs perdre la totalité du capital investi. Ce type de produit est en effet exposé intégralement à la baisse ou à la hausse des cours des sous-jacents.

Les contraintes liées à un placement court terme

Du fait de cette exposition aux variations quotidiennes du sous-jacent souvent amplifiées par l'effet de levier, à la hausse comme à la baisse, les Turbos requièrent un suivi quotidien et des allers/retours fréquents en fonction de l'évolution du sous-jacent.

Ils s'adressent donc à des investisseurs avertis sur de courtes périodes disposant de connaissances spécifiques sur ces produits et maîtrisant l'effet de levier.

Les dangers de l'effet de levier

Le recours aisé à l'effet de levier est un atout autant qu'un inconvénient. En effet, cet outil à double tranchant fonctionne à la hausse comme à la baisse en amplifiant les gains mais aussi les pertes. Avec les Turbos, il conviendra également de bien garder à l'esprit que plus l'effet de levier est élevé, plus le risque de désactivation du produit est important.

Louis Yang (Café de la Bourse)