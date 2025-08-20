 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Carmat: le président du CA Pierre Bastid dépose une offre de reprise
information fournie par Reuters 20/08/2025 à 07:38

Cœur artificiel produit par le fabricant français Carmat

Le groupe français Carmat , en difficultés financières, a annoncé mercredi avoir reçu une offre de reprise en plan de cession émanant de Pierre Bastid, son président du conseil d'administration, via la société Hougou, à l'issue d'un processus d'appel d'offres lancé dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire.

Pierre Bastid, actionnaire à 17% de Carmat, apportera sans délai au groupe la somme de 1,3 million d'euros pour permettre de financer ses activités jusqu'à cette date et de préserver les droits des créanciers malgré ce report, selon un communiqué.

Ces fonds sont non remboursables et resteront donc acquis à Carmat même si l’offre n’aboutit pas, précise le communiqué.

Administrateur depuis 2018, Pierre Bastid avait été nommé à la présidence du conseil d'administration de Carmat en juillet 2024, après la démission de son prédécesseur Alexandre Conroy.

L'offre, discutée mardi avec le tribunal des Activités Economiques de Versailles lors d’une audience qui s’est tenue le mardi, sera examinée par le tribunal lors de la prochaine audience, le 30 septembre.

Le concepteur du coeur artificiel total Aeson rappelle cependant que "qu’il n’y a à ce stade pas d’assurance que l’Offre aboutisse" et qu'il est à ce stade est "très probable" que la société soit liquidée et que ses activités cessent.

Carmat a par ailleurs annoncé la reprise de cotation de son action à partir de jeudi.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

CARMAT
0,4700 EUR Euronext Paris 0,00%
