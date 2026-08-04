Qnity dépasse les prévisions trimestrielles et revoit à la hausse ses prévisions annuelles grâce à la demande en infrastructures d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Qnity Electronics Q.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels, grâce à la forte demande pour ses produits utilisés dans les infrastructures d'intelligence artificielle et les centres de données.

L'action de la société a progressé de 6,9% en préouverture, celle-ci ayant également dépassé les attentes en matière de résultats pour le deuxième trimestre.

Qnity fabrique des matériaux spécialisés utilisés dans la production et le conditionnement de semi-conducteurs, ainsi que des composants à haut débit qui relient les serveurs et autres équipements des centres de données.

Voici quelques détails:

* La demande pour les solutions d’interconnexion et les technologies de semi-conducteurs de la société a bondi alors que les géants du cloud Amazon AMZN.O et Microsoft MSFT.O ont intensifié leurs dépenses d’investissement dans les infrastructures d’IA et les centres de données, les dépenses trimestrielles dépassant désormais les 50 milliards de dollars pour chacune de ces entreprises.

* Le segment « Interconnect Solutions » de l’entreprise, qui fournit des produits utilisés dans la transmission à haut débit et bénéficie de la demande des centres de données dédiés à l’IA, a enregistré un chiffre d’affaires de 685 millions de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 30% par rapport à l’année précédente.

* Qnity prévoit un chiffre d’affaires annuel compris entre 5,55 et 5,65 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 5,37 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG, en hausse par rapport à ses prévisions antérieures de 5,225 à 5,375 milliards de dollars.

* La société a également revu à la hausse ses prévisions de bénéfice par action ajusté pour l'ensemble de l'exercice, les portant à une fourchette comprise entre 4,40 et 4,60 dollars, contre une fourchette de 3,80 à 4,14 dollars prévue précédemment. Les analystes tablaient sur 4,14 dollars.

* Elle a annoncé un chiffre d’affaires de 1,43 milliard de dollars pour le trimestre clos le 30 juin, contre des estimations de 1,36 milliard de dollars, tandis que le bénéfice ajusté s’est établi à 1,19 dollar par action, contre des estimations de 1,06 dollar par action.

* Fin juillet, Qnity a élargi sa gamme de solutions de gestion thermique Laird avec un produit de remplissage liquide et une pâte thermique conçus pour l’IA, l’automobile et l’électronique haute puissance, alors que l’augmentation de la densité de puissance rend la dissipation thermique de plus en plus cruciale.