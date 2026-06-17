Qantas choisit Londres pour ses premiers vols sans escale qui battront des records

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* Londres, première destination des vols sans escale les plus longs au monde

* Les vols du projet « Sunrise » débuteront en octobre 2027 après des retards

* Qantas envisage des tarifs 20 % plus élevés que ceux des vols avec escale en classe premium

(Refonte suite à l'annonce) par Tim Hepher

QAN.AX , de la compagnie Qantas Airways, a annoncé mercredi que Londres serait la première destination du plus long vol commercial direct au monde, un trajet d’environ 20 heures au départ de Sydney qui supprimera l’escale traditionnelle sur la « Kangaroo Route ».

La compagnie australienne prévoit de commencer à vendre des billets en février et de lancer les vols en octobre 2027, a déclaré la directeur général Vanessa Hudson lors d’un événement à Toulouse, en France.

Ces vols s’inscrivent dans le cadre de l’initiative « Project Sunrise » de la compagnie aérienne, qui desservira par la suite New York à l’aide d’Airbus AIR.PA A350-1000ULR modifiés, conçus pour voler jusqu’à 22 heures avec 238 passagers à bord.

Cette annonce s’inscrit dans le cadre d’une refonte de la flotte entamée en 2017, lorsque Qantas avait mis Airbus et Boeing au défi de développer des avions capables d’assurer des liaisons sans escale ultra-long-courriers au départ de l’Australie.

« La distance qui sépare l’Australie du reste du monde ne devrait jamais constituer un obstacle », a déclaré M. Hudson avant de dévoiler le premier avion Airbus, exposé en plein soleil sans ses moteurs Rolls-Royce RR.L XWB-97 en raison du stade précoce de ses essais.

L’objectif est de réduire ce qui était autrefois un périple de cinq jours sur la « Kangaroo Route » vers Londres à environ 19 à 21 heures, en fonction de l’itinéraire et des vents. Qantas empruntera des routes polaires environ un quart du temps, notamment pendant l’hiver de l’hémisphère nord. Le trajet dure actuellement entre 24 et 25 heures via Singapour.

Ce projet représente un pari majeur pour Qantas, impliquant des milliards de dollars en achats d’avions, en modernisation des cabines et en recherche sur l’ de la santé des passagers lors de vols ultra-longs.

Pour réussir, la compagnie doit convaincre les voyageurs de payer plus cher afin d’éviter les escales, tout en minimisant l’inconfort lié aux longs vols.

« Ce qu’ils vendent, c’est du temps, et ils doivent absolument appliquer un supplément sur toutes les classes, en particulier en classe affaires et en classe économique premium », a déclaré l’analyste aéronautique John Strickland.

Qantas a baptisé ce projet « Project Sunrise » en référence aux vols d’endurance « double sunrise » de la compagnie pendant la Seconde Guerre mondiale, qui restaient en vol suffisamment longtemps pour voir deux levers de soleil.

La compagnie estime que ce projet pourrait générer plus de 400 millions de dollars australiens (283 millions de dollars) par an de bénéfices supplémentaires. M. Hudson a précisé en février que ce chiffre reposait sur l’hypothèse de billets environ 20 % plus chers que les alternatives à une escale en classes premium.

Mais selon les analystes, la hausse des prix de l’énergie résultant du conflit dans le Golfe a relevé le seuil de rentabilité.

« UN MARCHÉ FAVORABLE »

Les analystes de Jefferies ont indiqué dans une note publiée en avril – après le cessez-le-feu initial entre les États-Unis et l’Iran, mais avant l’accord de paix provisoire conclu cette semaine – que les passagers devraient continuer à privilégier les liaisons directes vers l’Europe via Perth ou à se détourner des hubs du Moyen-Orient au profit de ceux d’Asie jusqu’en 2027.

« Par conséquent, nous prévoyons un marché favorable pour les vols du projet Sunrise à destination de Londres », ont-ils déclaré.

Les compagnies aériennes du Golfe, telles qu’Emirates, qui ont redessiné la carte de l’aviation autour de leurs hubs, devraient défendre leur part de marché . Mercredi, l’Australie a levé l’avertissement « ne pas voyager » en vigueur depuis plusieurs mois concernant les hubs du Golfe , qui avait invalidé la plupart des polices d’assurance voyage, même pour les passagers en transit .

Airbus a remporté la commande du projet Sunrise en 2019 après une bataille acharnée contre le BA.N 777X de Boeing.

Au début du mois, Airbus a effectué le premier vol d’essai de l’un des 12 A350-1000ULR modifiés commandés par Qantas.

Ces appareils de 238 places sont équipés d’un réservoir de carburant supplémentaire situé à l’arrière-centre , ce qui permet d’augmenter leur autonomie de 1 000 milles marins (1 852 km) pour atteindre 10 000 milles marins. Les vols sont si longs qu’une grande partie du carburant sert simplement à supporter le poids du reste du carburant.

La livraison du premier appareil est prévue en avril 2027, soit environ cinq ans plus tard que prévu initialement en raison de la pandémie de COVID-19 et des retards dans la chaîne d’approvisionnement.

Reuters a rapporté ce mois-ci que Qantas est en pourparlers pour acheter 20 avions gros-porteurs supplémentaires auprès d’Airbus ou de Boeing, les modèles envisagés étant l’A350-900, plus petit, ou davantage de Boeing 787.

(1 dollar américain = 1,4150 dollar australien)