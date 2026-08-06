Maurel & Prom-Ebitda +63% au S1 avec la hausse des prix

Illustration représentant un treuil de pompage et des barils de pétrole

Maurel & Prom a ‌fait état jeudi d'une hausse de 63% de ​son excédent brut d’exploitation (Ebitda) sur les six premiers mois de l'année, porté la bonne performance de ses ​actifs et par la hausse des prix. L'opérateur pétrolier a vu son ​Ebitda augmenter à 227 millions ⁠de dollars (196,64 millions d'euros) au premier semestre, ‌contre 140 millions l'année précédente, tiré notamment par la hausse du prix de vente ​moyen de l'huile, ‌ainsi qu'un impact positif lié au retraitement ⁠des décalages d'enlèvements et à la revalorisation des stocks.

Le résultat net part du groupe a progressé de ⁠74% pour ‌atteindre 183 millions de dollars, tandis que ⁠le flux de trésorerie disponible a augmenté ‌de 21% à 77 millions de dollars.

La ⁠production du groupe en part M&P a ⁠atteint 37.890 barils ‌équivalent pétrole par jour (bep/j) au premier semestre.

En juillet, ​Maurel & Prom avait fait ‌état d'une hausse de 27% de son chiffre d'affaires au premier semestre ​et d'une hausse de 1% sa production totale sur un an.

Maurel & Prom a également ⁠rappelé avoir annoncé la veille la signature d'un accord pour acquérir les actifs de Gran Tierra en Colombie et en Équateur pour une valeur totale de 1,33 milliard de dollars.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité ​par Augustin Turpin)