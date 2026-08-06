L'Europe vue en hausse, le Moyen-Orient toujours dans le viseur

Un trader travaille chez CMC Markets, dans la City de Londres

par Coralie Lamarque

Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse jeudi à l'ouverture, les perspectives d'avancées dans ‌les négociations au Moyen-Orient continuant de susciter des espoirs bien que la prudence reste de mise, en parallèle d'une nouvelle salve de résultats.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait ​gagner 0,19% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,23% pour le Dax à Francfort, de 0,06% pour le FTSE à Londres et de 0,23% pour le Stoxx 600.

Alors qu'une nouvelle salve de résultats et quelques indicateurs économiques attendent les investisseurs, la géopolitique et le Moyen-Orient continuent de tenir en haleine les perspectives des marchés.

L'Iran a évoqué mercredi la possiblité d'un accord avec ​Oman sur le tracé d'une voie de navigation dans le détroit d'Ormuz, artère vitale de l'approvisionnement mondial en pétrole, venant alléger la pression sur les cours du brut et donc les pressions inflationnistes.

Une source iranienne de haut rang et deux responsables régionaux ont ​déclaré à Reuters qu’un accord proposé entre l’Iran et Oman, visant à mettre fin à cinq ⁠mois de conflit entre l’Iran et les États-Unis, donnerait à Téhéran le contrôle des navires entrant dans le Golfe par le détroit d’Ormuz, ce qui constituerait l’une des plus ‌importantes concessions accordées à ce jour à l’Iran.

Les États-Unis n’ont pas immédiatement commenté cette proposition. Alors que le président Donald Trump a déclaré qu’un accord visant à rouvrir le détroit était imminent, les responsables américains ont insisté à plusieurs reprises sur le fait qu’ils n’accepteraient jamais que l’Iran contrôle l’accès à ​la voie commerciale la plus importante au monde pour l’approvisionnement en énergie.

Madison ‌Cartwright, analyste senior en géoéconomie à la Commonwealth Bank of Australia, a déclaré qu’un accord visant à rouvrir le détroit d’Ormuz pourrait ⁠être conclu d’ici début septembre, même s’il restait sceptique quant à son imminence.

"L’Iran dispose toujours d’un plus grand pouvoir de négociation et obtiendra des concessions supplémentaires de la part des États-Unis dans le cadre de tout nouvel accord", a déclaré Madison Cartwright dans une note.

En parallèle de la géopolitique, la technologie reste dans le viseur, le Nasdaq ayant terminé la veille dans le rouge pour ⁠la première fois en cinq séances, plombé ‌par le repli de SpaceX et les doutes des investisseurs quant aux investissements massifs, notamment liés à l'intelligence artificielle (IA).

LES VALEURS À SUIVRE : [L8N4422T4]

À WALL STREET

La Bourse de ⁠New York a fini mercredi en ordre dispersé, le Dow Jones clôturant une nouvelle fois à un record avec, entre autres, les espoirs d'apaisement au Moyen-Orient tandis que le Nasdaq a souffert ‌du repli de SpaceX et d'AMD après leurs résultats trimestriels, qui alimentent les inquiétudes sur la lourdeur des investissements dans l'intelligence artificielle.

L'indice Dow Jones a gagné 0,49%, ou ⁠263,24 points, à 54.349,12 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 12,97 points, soit 0,17% à 7.723,55 points.

Le Nasdaq Composite ⁠a reculé de son côté de 221,55 points, ‌soit 0,83% à 26.363,439 points.

EN ASIE

Les marchés boursiers asiatiques marquent un repli jeudi après la forte hausse provoquée par l'intelligence artificielle la veille, tout en évaluant les perspectives d'un accord de paix ​avec l'Iran.

La Bourse de Tokyo perd 0,79%%

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai recule de 0,15% ‌et le CSI 300 des grandes capitalisations abandonne 0,7%.

La Bourse de Hong Kong perd 1,87%.

En Corée du sud, le Kospi chute de 4,42%.

CHANGES / TAUX

Le marché obligataire évolue sur de faibles variations, les incertitudes entourant un prjet d'accord ​entre les états-Unis et l'Iran incitant à la prudence

Le rendement des Treasuries à dix ans cède 0,6 point de base à 4,6107%. Le deux ans perd 0,8 point de base à 4,1873%.

Sur le marché des changes, la devise nipponne peine à conserver les gains liés aux interventions, tandis que le billet vert reste bloqué proche de ses plus bas niveaux depuis six semaines.

Le yen ⁠reste quasi inchangé, s'échangeant à 157,75 pour un dollar.

Le dollar avance de 0,08% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro cède 0,05% à 1,1545 dollar.

PÉTROLE

Les cours pétroliers sont légèrement à la baisse, le Brent se maintenant sous la barre des 80 dollars le baril, dans le sillage des progrès enregistrés dans les négociations entre l'Iran et Oman, les investisseurs attendant avec prudence des signes d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran ainsi que des avancées concernant la réouverture du détroit d'Ormuz.

Le Brent recule de 0,31% à 79,20 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,45% à 74,88 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 6 AOÛT :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

GE 06h00 Commandes à l'industrie juin +0,3% +1,9%

ZE 09h00 Ventes au détail juin

- sur un mois +0,1% +0,2%

- sur un an +1,0% +1,6%

USA 12h30 Inscriptions au chômage semaine au 1,79 ​mln 1,782 mln

25 juillet

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)