Banco BPM: bénéfice net de 581 millions d'euros au 2T, supérieur aux attentes

( AFP / FILIPPO MONTEFORTE )

La banque italienne Banco BPM a publié mercredi un bénéfice net de 581 millions d'euros au deuxième trimestre 2026, en baisse de 17,5% sur un an mais supérieur aux attentes.

Le consensus des analystes Bloomberg anticipait un bénéfice net de 533 millions d'euros.

La banque a en revanche revu à la hausse sa prévision de bénéfice net pour l'année 2026, estimant qu'il devrait dépasser les 1,95 milliard d'euros anticipés jusqu'à présent, grâce à "une hausse des recettes, une meilleure efficacité opérationnelle et une baisse du coût du risque", a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Cela se traduira également par une rémunération supérieure pour les actionnaires, a expliqué Banco BPM, dont la prévision de distribution de dividende pour 2026 devrait désormais dépasser un euro par action, contre un euro anticipé jusqu'à présent.

"Les nouvelles prévisions sur le résultat net 2026 placent le groupe en avance sur la trajectoire vers l'objectif de 2,15 milliards d'euros prévu pour 2027", a ajouté la banque.

Le groupe, deux mois après avoir proposé une fusion avec Banca Monte dei Paschi (MPS), la troisième banque d'Italie, a annoncé vendredi que son conseil d'administration avait décidé de mettre fin aux discussions au sujet de cet éventuel rapprochement.

"Les conditions ne sont pas encore réunies pour parvenir à une solution mutuellement acceptée entre les parties", a justifié Banco BPM, ajoutant que son conseil avait décidé à l'unanimité d'interrompre les pourparlers.

Intesa Sanpaolo a lancé une offre rivale et hostile sur MPS dès le lendemain de celle de BPM, ouvrant une nouvelle phase de consolidation dans le secteur. Cette offre publique d'achat de 31 milliards d'euros tient toujours.