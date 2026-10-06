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Pyratz Corp. dévoile Pyratz2036, sa thèse d’investissement à dix ans.
information fournie par Boursorama CP 06/10/2026 à 17:56

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Pyratz Corp. (Euronext Access Paris : MLPTZ ; ISIN : FR0013371507) présente Pyratz2036, sa thèse d’investissement à dix ans pour l’économie qui se dessine à mesure que l’IA rend la cognition et l’expertise moins coûteuses et plus largement accessibles. La question centrale n’est pas seulement de savoir ce que l’IA saura faire, mais qui possédera les actifs et les institutions par lesquels sa valeur se diffusera dans l’économie — et si chacun conservera la capacité d’agir dans ce nouvel environnement.
La thèse pose un principe : accéder à une technologie puissante ne signifie pas posséder la valeur qu’elle crée. L’Europe peut former des talents et faire naître des entreprises de rupture, puis perdre le capital, les infrastructures et les droits de décision qui détermineront leur avenir. Pyratz2036 expose où Pyratz voit des opportunités d’investissement, comment elle entend y prendre part en tant qu’opérateur-investisseur et quels éléments de preuve doivent guider ses décisions de conservation des participations.

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PYRATZ CORP.
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