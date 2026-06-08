PULLUP ENTERTAINMENT : PULLUP ENTERTAINMENT : FOCUS ENTERTAINMENT PUBLISHING ET UPPERCUT GAMES ANNONCENT UN PARTENARIAT D'ÉDITION POUR MAGICIANS: THE DEVIL'S DEAL

FOCUS ENTERTAINMENT PUBLISHING ET UPPERCUT GAMES ANNONCENT

UN PARTENARIAT D'ÉDITION POUR MAGICIANS: THE DEVIL'S DEAL

PARIS, FRANCE – 8 juin 2026 – PULLUP Entertainment (FR0012419307 - ALPUL) – Focus Entertainment Publishing, filiale du groupe PULLUP Entertainment, et Uppercut Games sont ravis d'annoncer Magicians: The Devil's Deal , dont la sortie est prévue en 2027. Dans ce nouveau FPS narratif, les joueurs incarnent Jacob, un magicien de scène talentueux trahi par ses propres pairs dans leur quête impitoyable de pouvoir.



Dès son annonce lors du Xbox Showcase du 7 juin 2026, Magicians: The Devil's Deal s'est imposé comme l'une des annonces les plus marquantes de l'événement, suscitant un vif enthousiasme de la part des joueurs et de la presse.



Magicians: The Devil's Deal est une propriété intellectuelle originale co-détenue par Focus Entertainment Publishing et le studio australien Uppercut Games. Développé par une équipe de vétérans renommés de l'industrie, le jeu associe exploration, construction d'univers immersifs et affrontements à forts enjeux. Il marque également une étape importante dans le partenariat entre les deux sociétés, à la suite de la prise de participation minoritaire de PULLUP Entertainment dans Uppercut Games.



« Nous sommes ravis de collaborer avec les talentueuses équipes d'Uppercut Games, qui réalisent un travail remarquable de chaque instant pour concrétiser la vision qui nous a séduits dès le départ sur Magicians: The Devil's Deal » déclare Vincent Chataignier, Deputy Chief Executive Officer chez Focus Entertainment. « Son univers unique permet d'imaginer des expériences de gameplay originales, un élément au cœur de l'ADN éditorial de Focus depuis toujours. Ce projet constitue une étape importante pour nous, à la fois comme nouvelle collaboration et comme l'opportunité de donner vie à une vision créative et une expérience de jeu singulières. Nous sommes très heureux de pouvoir le dévoiler et impatients de voir les joueurs le découvrir . »

« Nous sommes tombés amoureux de l'univers de la prestidigitation à travers les affiches de spectacle des années 1890 : un art riche et spectaculaire, peuplé de tours de magie, de démons et de personnages hauts en couleur » explique Ed Orman, cofondateur et directeur d'Uppercut Games. « En tant que studio, nous cherchons à créer des expériences dans lesquelles les joueurs peuvent se perdre grâce à l'exploration et au récit. Magicians: The Devil's Deal nous permet de réunir ces deux passions. Aux côtés de Focus Entertainment, nous donnons vie à un monde peuplé de personnages flamboyants, de pouvoirs inspirés de la magie de scène et d'une histoire marquée par la tromperie et la trahison. Nous avons hâte que les joueurs se lancent dans cette aventure riche en rebondissements. »

Magicians: The Devil's Deal est prévu pour 2027 sur PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5.

À propos de Uppercut Games

Uppercut Games est un studio indépendant de développement de jeux vidéo basé à Canberra, en Australie, fondé en 2011 par des vétérans de l'industrie ayant précédemment travaillé chez Irrational Games (série BioShock ). Le studio s'est fait connaître avec le jeu mobile de science-fiction EPOCH avant de se développer sur PC et consoles avec des titres tels que Submerged , un jeu d'exploration sans combat se déroulant dans une ville inondée post-apocalyptique, et City of Brass, un jeu d'action-aventure à la première personne inspiré des Mille et Une Nuits et intégrant des mécaniques roguelike. Aujourd'hui, le studio travaille sur son projet le plus ambitieux à ce jour : Magicians: The Devil's Deal .

À propos de PULLUP Entertainment

Avec plus de 600 collaborateurs en Europe et un chiffre d'affaires de 281 M€ en 2025/26, PULLUP Entertainment est un acteur majeur du jeu vidéo et du divertissement. Le Groupe s'appuie sur :

Deux structures d'édition

FOCUS ENTERTAINMENT PUBLISHING , leader mondial de l'édition, avec des titres à succès comme A Plague Tale , SnowRunner ou Warhammer 40,000: Space Marine 2 .

, leader mondial de l'édition, avec des titres à succès comme A Plague Tale , SnowRunner ou Warhammer 40,000: Space Marine 2 . DOTEMU , spécialiste du jeu indépendant, éditeur de TMNT: Shredder's Revenge , Streets of Rage 4 et Marvel Cosmic Invasion, éditeur et développeur d' Absolum .

Cinq studios de développement & une structure audiovisuelle

DOVETAIL GAMES ( Train Sim World ), DECK13 ( The Surge ), BLACKMILL GAMES ( WW1 Game Series ), DOUZE DIXIÈMES ( Shady Part of Me et Memories in Orbit ), CARPOOL STUDIO (nouvelle IP Live Service ).

( Train Sim World ), ( The Surge ), ( WW1 Game Series ), ( Shady Part of Me et Memories in Orbit ), (nouvelle IP Live Service ). SCRIPTEAM , structure dédiée à la production de séries et films et à l'adaptation des licences du Groupe.

Prochain événement : publication des résultats annuels 2025/26 le 11 juin 2026 (après bourse).

Contacts

Relations Investisseurs

Aurélien Briand – Directeur Financier

Tél : + 33 1 55 26 85 00

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Tél : + 33 1 55 26 85 00

E-mail : clemence.bigeon@focusent.com

Jean Benoît Roquette

Tél : + 33 6 33 67 79 49

E-mail : jeanbenoit@balboaconseil.com

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Tél : +33 6 82 43 69 62

E-mail: constance.baudry@agence-constance.fr