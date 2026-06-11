PULLUP Entertainment dans le rouge après un net recul de son activité

L'éditeur de jeux vidéo a publié des résultats annuels 2025-2026 en forte baisse.

Le chiffre d'affaires annuel, annoncé le 16 avril dernier, s'est établi à 281,4 millions d'euros, en recul de 27,8% sur un an. Les revenus issus des nouveaux lancements ont atteint 82,3 MEUR, tandis que le back-catalogue a généré un chiffre d'affaires record de 189 MEUR, en hausse de 52,9%.

L'EBIT ajusté ressort à 12,6 MEUR, contre 60,3 MEUR un an plus tôt. L'EBITDA recule également à 79,6 MEUR, contre 138,9 MEUR lors de l'exercice précédent.

Le groupe affiche par ailleurs une perte nette part du groupe de 12,9 MEUR, à comparer à un bénéfice net de 19,4 MEUR en 2024/25. La perte nette diluée par action s'établit à 1,62 EUR, contre un bénéfice dilué de 2,49 EUR par action un an auparavant.

La progression du back-catalogue n'a ainsi pas suffi à compenser l'absence d'un lancement d'envergure comparable à Warhammer 40,000: Space Marine 2 , entraînant un recul marqué de l'activité et de la rentabilité sur l'exercice.

Par ailleurs, PULLUP Entertainment a annoncé la cession de l'intégralité de sa participation dans le studio Douze Dixièmes à ses associés fondateurs. Cette décision, prise d'un commun accord, doit permettre à chacune des parties de poursuivre ses objectifs stratégiques de manière autonome. Les jeux Shady Part of Me et MIO: Memories in Orbit , développés par Douze Dixièmes, continueront toutefois d'être édités par Focus Entertainment Publishing, filiale du groupe.