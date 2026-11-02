 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Publicis renforce son offre dans l'IA avec l'acquisition de LiveRamp
information fournie par Zonebourse 02/11/2026 à 18:05

Ajouter Boursorama à vos sources

Publicis Groupe annonce avoir finalisé l'acquisition de LiveRamp, lui permettant de lancer une plateforme de croissance fondée sur l'intelligence artificielle.

Présentée comme une première dans le secteur, cette solution "plug & play" associe les technologies de collaboration de données de LiveRamp à l'expertise d'Epsilon en matière d'identification. Elle permet aux entreprises d'enrichir et d'exploiter leurs données, de personnaliser leurs campagnes marketing et d'en mesurer les performances, tout en conservant la maîtrise de leurs informations.

S'appuyant sur un écosystème de 25 000 éditeurs et 500 partenaires technologiques et fournisseurs de données, cette nouvelle offre doit permettre à Publicis de renforcer son positionnement dans l'IA et d'accéder à de nouvelles opportunités de croissance sur le marché de la transformation numérique des entreprises.

Valeurs associées

PUBLICIS GROUPE
101,0000 EUR Euronext Paris +0,85%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
13,57 -38,09%
Pétrole Brent
104,33 -9,80%
CAC 40
8 047,69 +0,98%
ALSTOM
11,685 -26,09%
HAFFNER ENERGY
0,604 -5,62%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank