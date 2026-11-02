Publicis renforce son offre dans l'IA avec l'acquisition de LiveRamp

Publicis Groupe annonce avoir finalisé l'acquisition de LiveRamp, lui permettant de lancer une plateforme de croissance fondée sur l'intelligence artificielle.

Présentée comme une première dans le secteur, cette solution "plug & play" associe les technologies de collaboration de données de LiveRamp à l'expertise d'Epsilon en matière d'identification. Elle permet aux entreprises d'enrichir et d'exploiter leurs données, de personnaliser leurs campagnes marketing et d'en mesurer les performances, tout en conservant la maîtrise de leurs informations.

S'appuyant sur un écosystème de 25 000 éditeurs et 500 partenaires technologiques et fournisseurs de données, cette nouvelle offre doit permettre à Publicis de renforcer son positionnement dans l'IA et d'accéder à de nouvelles opportunités de croissance sur le marché de la transformation numérique des entreprises.