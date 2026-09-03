Publicis grimpe après des informations de presse sur un contrat majeur avec Pepsi

Le titre Publicis PUBP.PA grimpe jeudi après des informations de presse selon lesquelles le principal groupe publicitaire mondial a remporté un contrat avec PepsiCo PEP.O pour gérer la communication du géant du soda.

A la Bourse de Paris, vers 12h55 GMT, l'action se hisse en tête du CAC 40 .FCHI , en hausse de 3,2% à 102,55 euros, et contre un repli de 0,02% pour l'indice de référence au même moment.

Selon plusieurs médias, Pepsi a accordé au groupe français le contrat de gestion de ses activités médiatiques mondiales, évalué à 1,7 milliard de dollars, en remplacement d'Omnicom

OMC.N .

"Suite à l'obtention du contrat Pepsi, la presse laisse entendre que Publicis s'apprêterait à se retirer de l'appel d'offres en cours pour les activités médias de Coca-Cola hors États-Unis, où WPP est le principal titulaire du contrat", soulignent les analystes de Citi dans une note jeudi.

"C'est une bonne nouvelle tant pour Publicis que pour WPP", salue le courtier.

L'action WPP WPP.L , profitant de cette information, progressait de 5,1% à la Bourse de Londres.

"Pour WPP, il s'agit d'un élément positif supplémentaire, car le groupe est désormais bien placé pour conserver son activité média liée à Coca-Cola hors des États-Unis", ajoute Citi.

Publicis n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire de Reuters.

(Rédigé par Augustin Turpin, avec Margaux Perrin et Danilo Masoni)