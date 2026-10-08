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PUBLICATION DES COMPTES CONSOLIDÉS 2024-2025 DE FLORENTAISE ET CONVOCATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES
information fournie par Boursorama CP 08/10/2026 à 18:31

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PUBLICATION DES COMPTES CONSOLIDÉS 2024-2025 DE FLORENTAISE ET CONVOCATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES
Comptes consolidés 2024-2025 certifiés avec réserves dans un exercice marqué par la restructuration du Groupe et la croissance de 29 % de l’activité internationale

Saint-Mars-du-Désert, le 8 octobre 2026 à 18h00 – Florentaise (FR001400GO75, ALFLO), spécialiste des matières premières renouvelables et des technologies bas-carbone pour l’industrie des supports de culture, annonce que son Conseil d’administration, réuni ce jour, a arrêté à l’unanimité les comptes consolidés du Groupe au titre de l’exercice clos le 30 juin 2025.
Pour rappel, le plan de redressement de Florentaise a été approuvé par le Tribunal de Commerce de Nantes le 19 août 2026. Cette approbation a permis à la société de procéder aux tests de valeur de ses actifs et à l'enregistrement de provisions éventuelles en vue de l’arrêté des comptes annuels de Florentaise SA au titre de l’exercice 2024-2025 intervenu en date du 14 septembre dernier permettant à la Société d’établir des comptes consolidés, arrêtés ce jour.

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