Sophie Adenot de retour sur Terre

Photographie de la Nasa montrant la capsule Dragon, transportant l'équipage de Crew-12, lors de son amerrissage dans le Pacifique, au large de la Californie, le 8 octobre 2026 ( NASA / Keegan Barber )

Sophie Adenot et ses trois camarades de la mission Crew-12 ont amerri jeudi comme prévu au large de la Californie, couronnant une mission de près de huit mois à bord de la Station spatiale internationale (ISS).

Après plus de 27 heures de voyage retour, la capsule Dragon les transportant s'est posée sans encombre à 15h34 GMT (17h34 heure de Paris) sur les eaux du Pacifique, selon la retransmission en direct de la Nasa.

"Nous sommes très heureux d'être de retour", a lancé la commandante de l'équipage, l'Américaine Jessica Meir.

L'appareil a ensuite été hissé à bord d'un navire spécialisé et les quatre occupants -Adenot, Meir, l'Américain Jack Hathaway et le cosmonaute russe Andreï Fediaïev- en ont été extraits un à un.

Sophie Adenot sur un écran lors d'un échange avec des journalistes au siège de l'ESA à Paris le 2 septembre 2026 ( AFP / LOU BENOIST )

Épaulés par plusieurs personnes, ils ont pu prendre leur première grande bouffée d'air frais depuis février, avant d'être installés sur des fauteuils ou brancards adaptés, depuis lesquels ils ont adressé des saluts de la main.

Leur corps n'étant plus accoutumé à la gravité terrestre, ils réaliseront de premiers examens médicaux sur le navire avant d'être transportés par hélicoptère sur la terre ferme, d'où ils prendront un avion pour Houston au Texas, où se trouve le centre de la Nasa en charge des astronautes.

Longue récupération

Sophie Adenot pourra ensuite s'envoler pour Cologne, en Allemagne, afin d'entamer un programme de récupération d'environ trois semaines au centre de formation des astronautes de l'Agence spatiale européenne (ESA).

La native de Cosne-Cours-sur-Loire (Nièvre), qui a fêté ses 44 ans dans l'ISS en juillet, a raconté pendant sa mission avoir senti son corps vieillir en accéléré ces derniers mois: cheveux blancs, perte de souplesse, vue qui baisse...

Dans l'espace, le corps s'adapte à l'absence de gravité, ce qui se traduit par de la perte osseuse, une fonte musculaire, une dégradation des capacités cardiaques ou encore des troubles visuels.

Il faudra à Sophie Adenot de longs mois et un entraînement à base d'exercices physiques ciblés pour retrouver sa forme d'avant. D'autant qu'elle a passé au total 235 jours à bord de l'ISS, située à 400 kilomètres au-dessus de la Terre, soit le long séjour orbital en continu pour un astronaute européen, homme ou femme confondus.

Photographie de Sophie Adenot prise le 25 août 2026 lors d'une sortie extravéhiculaire et diffusée par l'agence spatiale européenne (ESA) ( EUROPEAN SPACE AGENCY / Handout )

Un exploit pour la première mission de cette colonelle de l'Armée de l'Air, qui a accompli son rêve d'enfance en devenant la deuxième Française de l'Histoire à rejoindre l'espace.

Dans une vidéo postée sur son compte Instagram peu avant son départ de l'ISS, elle confiait avoir hâte de retrouver ses proches et déguster une bonne galette bretonne, mais ressentir une "pointe de nostalgie" à l'idée de quitter le laboratoire orbital.

Ultimes sensations fortes

Au sein de l'ISS, et au-delà de ses apparitions à l'écran ou sur les réseaux sociaux tête en bas ou cheveux en l'air et de ses prises de parole enthousiastes, la pilote d'hélicoptère a marqué l'histoire du spatial.

Sophie Adenot est ainsi devenue la première femme française à s'aventurer dans le vide spatial, au cours de trois sorties extra-véhiculaires (EVA), les 18 et 25 août et le 1er septembre.

Ces trois sorties, pour un total de 19 heures et 42 minutes, resteront le "point culminant" de son séjour, durant lequel elle a aussi mené plus de 200 expériences scientifiques destinées à préparer les prochaines missions spatiales et faire avancer la science sur Terre.

Sophie Adenot sur un écran lors d'un échange avec des journalistes au siège de l'ESA à Paris le 2 septembre 2026 ( AFP / LOU BENOIST )

"J'espérais effectuer quelques sorties extravéhiculaires, mais je ne m'attendais pas à trois d'affilée, et ce, en l'espace de 15 jours. Ça a été une expérience extraordinaire", a-t-elle confié, comparant la sortie de la station à la sensation "d'ouvrir la portière d'une voiture et de se retrouver les pieds au bord d'une falaise".

Les dernières minutes de son vol de retour lui auront offert d'ultimes sensations fortes, avec une traversée de l'atmosphère à toute vitesse avant que la capsule Dragon ne soit ralentie par de puissants parachutes, le tout avec une coupure des communications.