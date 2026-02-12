 Aller au contenu principal
Public Storage prévoit pour l'ensemble de l'année des fonds d'exploitation de base inférieurs aux estimations et le départ de son directeur général Joe Russell
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 23:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'investissement immobilier Public Storage PSA.N a prévu des fonds d'exploitation de base pour 2026 inférieurs aux estimations de Wall Street jeudi, signalant une demande plus faible pour ses unités de self-stockage, et elle a annoncé le départ de son directeur général.

La société basée à Glendale, en Californie, prévoit des fonds d'exploitation de base pour l'ensemble de l'année dans une fourchette de 16,35 $ à 17,00 $ par action. Le point médian de cette prévision est inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 16,91 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Le plus grand propriétaire d'installations de self-stockage au monde a également annoncé que le président-directeur général, Joe Russell, quittera ses fonctions le 31 mars. Tom Boyle, qui occupe actuellement le poste de directeur financier, lui succédera à la tête de l'entreprise à compter du 1er avril.

Joe Fisher a été nommé nouveau directeur financier, à compter du 16 février. Il était auparavant directeur financier et des investissements chez UDR UDR.N , une société de placement immobilier multifamilial.

Public Storage, qui loue des espaces de stockage sur une base mensuelle pour un usage personnel ou professionnel, a déclaré des fonds d'exploitation de base de 4,26 $ par action pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 4,21 $ par action il y a un an.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'est élevé à 1,22 milliard de dollars, contre 1,18 milliard de dollars l'année précédente.

Au 31 décembre, le portefeuille de Public Storage comprenait 3 533 installations de self-stockage dans 40 États, représentant environ 258 millions de mètres carrés nets louables aux États-Unis.

