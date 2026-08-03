Prysmian va racheter Atkore à 95 dollars par action dans le cadre d'une opération de 3,8 milliards de dollars

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Le fabricant italien de câbles Prysmian

PRY.MI a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue d'acquérir le fabricant américain de produits électriques Atkore

ATKR.N pour 95 dollars par action en numéraire, ce qui valorise la société à environ 3,8 milliards de dollars.

* Cette offre représente une prime d’environ 23 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction des volumes sur 90 jours de l’action Atkore au 31 juillet, a précisé Prysmian.

* Cette opération renforce la présence de Prysmian en Amérique du Nord et permet de créer un "guichet unique" pour les projets d’électrification et d’infrastructures basés sur l’IA, notamment les centres de données.

* Atkore a généré un chiffre d’affaires de 2,85 milliards de dollars et un Ebitda de 386 millions de dollars au cours de l’exercice 2025, et emploie environ 5 400 personnes à l’échelle mondiale.

* Prysmian prévoit que cette acquisition générera environ 150 millions de dollars de synergies avant impôts sur une base annuelle d’ici trois ans après la finalisation de la transaction.

* Sur la base des résultats pro forma de l’exercice 2025, la société issue de la fusion aurait enregistré un chiffre d’affaires d’environ 22,1 milliards d’euros (25,5 milliards de dollars) et un Ebitda ajusté de 2,7 milliards d’euros; l’opération devrait avoir un effet relutif sur les résultats dès la première année complète suivant la finalisation.

* La transaction, approuvée à l’unanimité par les deux conseils d’administration, devrait être finalisée d’ici la fin de l’année 2026, sous réserve de l’approbation des actionnaires d’Atkore, des autorisations réglementaires et des conditions de clôture habituelles.

* Les prévisions actuelles de Prysmian pour 2026 ne tiennent pas compte de l’acquisition d’Atkore. La société a indiqué qu’elle actualiserait ses prévisions une fois l’opération finalisée et qu’Atkore serait consolidée dans ses résultats.

(1 dollar = 0,8672 euro)