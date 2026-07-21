Prudence en vue en Europe, la nervosité demeure

Les Bourses européennes paraissent se diriger vers une nouvelle séance hésitante et erratique ce mardi alors que Wall Street a déjà fini sans grande tendance hier soir du fait des craintes soulevées par la persistance des tensions au Moyen-Orient. A ce stade de la matinée, les contrats à terme signalent une ouverture en baisse de 0,1% pour le CAC 40 parisien, tout comme pour le DAX allemand et l'Euro STOXX 50.

La poursuite des hostilités dans le Golfe continue de susciter un sentiment d'inquiétude sur les marchés mondiaux, les Etats-Unis et l'Iran ayant de nouveau échangé des tirs durant la nuit.

Téhéran affirme ainsi avoir visé de nouvelles cibles militaires américaines à Bahreïn et au Koweït, tandis que l'armée américaine a, elle, déclaré avoir conclu une dixième nuit de bombardements d'affilée contre la République islamique, notamment contre des centres de commandement militaire et des cibles maritimes.

Les incertitudes persistantes liées aux répercussions potentielles du conflit sur la croissance mondiale avaient déjà logiquement pesé sur les actions hier. Si les places européennes ont fini la séance de lundi sur une note légèrement positive, le S&P 500, l'indice de référence des gérants américains, a aligné lundi une 3ème séance consécutive dans le rouge.

Une pause pas seulement technique

Certains intervenants jugent néanmoins que la nervosité des intervenants s'explique avant tout par le niveau d'euphorie récemment atteint à New York, un phénomène qui dépasse le simple stade de la prise de profits.

"Si le retracement peut sembler modeste, il s'agit quand même d'une alerte", s'alarme Linh Tran, analyste chez XS.com. "Le S&P continue de fléchir alors même que la saison des résultats du 2ème trimestre a bien démarré", souligne-t-elle.

"La tendance haussière de fond tient toujours, mais le marché devient sélectif. Une petite correction sous contrôle ne serait pas forcément une mauvaise chose : elle détendrait un peu les valorisations et poserait des bases plus saines pour la poursuite du rallye", juge la professionnelle.

Dans des marchés visiblement de plus en plus exigeants, les résultats de la semaine vont fournir aux investisseurs de nouveaux éléments sur leur principal sujet de préoccupation du moment : la vigueur de la thématique d'investissement porteuse de l'IA.

La tech attendue au tournant

La publication, demain soir, des résultats d'Alphabet constituera à ce titre un véritable test. Le géant technologique va devoir prouver que ses investissements colossaux dans l'IA dopent sa croissance sans plomber les performances historiques de ses activités de moteur de recherche.

Sachant que beaucoup de bonnes nouvelles sont désormais intégrées dans les cours, la marge d'erreur semble minime.

"Le marché croit toujours aux belles histoires, mais les règles du jeu ont changé: on accorde moins de crédit aux belles promesses et on accorde davantage d'importance à la génération de cash", préviennent les équipes de Saxo Banque.

Au-delà des comptes d'Alphabet, les résultats de Tesla, eux aussi attendus demain soir, tout comme ceux d'Intel, prévus jeudi, seront également scrutés de près.

Timides espoirs diplomatiques, mais l'ombre de l'inflation plane

En parallèle, le contexte économique est lui aussi en train de se complexifier. Le récent ralentissement de l'inflation américaine a donné un peu d'air à la Fed, mais la brusque remontée du pétrole liée au regain de tensions au Moyen-Orient pourrait bien rallumer le feu inflationniste et constituer un casse-tête pour les investisseurs.

Sur le plan des indicateurs, la séance sera dominée par la publication, dans le courant de la matinée, de l'enquête ZEW en Allemagne, qui devrait pâtir du regain de tensions géopolitiques et du rebond des prix du brut.

Signe que la nervosité est de retour, l'or retrouve un peu d'attrait auprès d'investisseurs qui reviennent peu à peu sur les valeurs refuges. Le métal jaune avance actuellement de 1,4% à 4 072,3 dollars l'once.

Les deux contrats de référence sur le brut reculent légèrement, alors que l'Iran aurait affirmé avoir reçu des propositions de médiation, relançant l'espoir d'un accord qui fait chuter la prime de risque. Le Brent cède 1% à moins de 88,4 dollars le baril et le brut américain (West Texas Intermediate, WTI) perd autour de 0,5% vers 82,8 dollars.

Le billet vert cède 0,1% face à l'euro, ce qui redynamise quelque peu la monnaie unique qui remonte à 1,1420 dollar.

Sur le marché des emprunts d'Etat, le rendement des Treasuries à 10 ans poursuit sa hausse avec la flambée de l'or noir qui renforce le scénario d'une résurgence de l'inflation et de possibles hausses de taux, à tel point qu'il se rapproche de nouveau du seuil de 4,60%, à 4,5980%.

L'Europe n'est guère mieux lotie avec un Bund qui se dégrade de 3,7 points vers 3,16%, là où les OAT françaises rajoutent deux points de base à 3,947%.