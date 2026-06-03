Prudence en vue en Europe avec la géopolitique et avant les PMI

Ancien bâtiment de la Bourse de Paris

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente mercredi dans une ‌séance marquée par la publication des indices de l'activité des entreprises en Europe et aux Etats-Unis et une nouvelle enquête sur l'emploi américain en attendant le rapport mensuel officiel en la matière prévu ​vendredi.

Le marché surveille également les derniers développements au Moyen-Orient où des incidents dans le Golfe ont été signalés sur fond d'impasse dans les négociations entre les USA et l'Iran.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait perdre 0,10% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait reculer de 0,23%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait abandonner 0,04%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en repli ​de 0,20% et le Stoxx 600 en baisse de 0,18%.

La séance de ce mercredi devrait être dominée par la publication des indices PMI des services en Chine, en Europe et aux Etats-Unis, ainsi que l'enquête du cabinet ADP sur l'emploi américain et les ​prix à la production en zone euro.

Une enquête privée montre que l'activité des services en Chine ⁠a progressé en mai à son rythme le plus important en trois mois, à 54,4 contre 52,6 en avril, soutenue par une solide hausse des nouvelles commandes et un rebond ‌de la demande venue de l'étranger, même si les pressions accrues sur les prix ont pesé sur les entreprises.

Ces statistiques sont essentielles alors que la Banque centrale européenne (BCE) se réunit la semaine prochaine et la Réserve fédérale américaine (Fed) dans deux semaines dans un contexte d'attente d'un resserrement de la politique monétaire pour ​faire face à une résurgence de l'inflation en raison de la flambée des ‌cours du pétrole sur fond de guerre au Moyen-Orient.

Sur le plan géopolitique, l'armée américaine a déclaré avoir repoussé, dans la nuit de ⁠mardi à mercredi, des attaques de l'Iran contre des pays régionaux et avoir frappé en réponse un centre de commandement sur l'île de Qechm, dans le détroit d'Ormuz. Les Gardiens iraniens de la révolution de leur côté ont dit avoir ciblé un navire lié aux Etats-Unis après qu'un pétrolier iranien a été touché près d'Ormuz.

Ces nouvelles tensions font monter les cours du pétrole, qui restent toutefois ⁠sous la barre symbolique des 100 dollars ‌le baril.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en légère hausse mardi, alors que l'appétit pour le risque alimenté par l'intelligence artificielle (IA) a contrebalancé ⁠les tensions liées aux négociations visant à mettre fin au conflit entre les Etats-Unis et l'Iran.

L'indice Dow Jones a gagné 0,45%, ou 228,91 points, à 51.307,79 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a ‌pris 9,82 points, soit 0,13% à 7.609,78 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 7,09 points, soit 0,03% à 27.093,901 points.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, ⁠l'indice Nikkei avance de 2,2% à 68.203,79 points, dépassant ainsi le seuil des 68.000 points pour la première fois de son histoire, ⁠deux jours seulement après avoir franchi la barre des ‌67.000 points, alors que la hausse des actions liées à l'IA compense les inquiétudes concernant le Moyen-Orient. Le Topix, plus large, prend 1,5% à 3.982.89 points à points.

L'indice MSCI regroupant les valeurs ​d'Asie et du Pacifique (hors Japon) gagne 0,17%.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai s'octroie 0,39% et le CSI ‌300 progresse de 1,21%, les indices étant tirés par les valeurs liées aux semi-conducteurs.

Le Hang Seng à Hong Kong recule de 1,52%.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:

PÉTROLE

Le marché pétrolier se raffermit mercredi, prolongeant les gains de la séance ​précédente, alors que les hostilités au Moyen-Orient ont repris parallèlement à des pourparlers diplomatiques entre l'Iran et les Etats-Unis sans réelle avancée.

Le Brent progresse de 1,30% à 97,27 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) monte de 1,39% à 95,06 dollars.

CHANGES/TAUX

Le dollar fait du surplace (+0,05%) contre un panier de devises de référence après avoir légèrement progressé durant la nuit.

La vigueur persistante ⁠du billet vert a fait chuter le yen japonais à 160 pour un dollar, niveau auquel les autorités japonaises sont déjà intervenues, tandis que les hostilités dans le Golfe ont renforcé la demande pour la devise américaine, actif refuge.

L'euro avance de 0,08%, à 1,1623 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3453 dollar (-0,01%).

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans monte de 1,2 point de base, à 4,467%, après un recul la veille lié à la hausse des offres d'emploi (enquête Jolts) et à la volatilité persistante des prix du pétrole.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 3 JUIN:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

FR 07h50 Indice PMI S&P/HCOB composite mai 43,5 43,5*

(définitif)

Indice PMI S&P/HCOB des 42,9 42,9*

services (définitif)

DE 07h55 Indice PMI S&P/HCOB composite mai 48,6 48,6*

(définitif)

Indice PMI S&P/HCOB des 47,8 47,8*

services (définitif)

EZ 08h00 Indice PMI S&P/HCOB composite mai 47,5 47,5*

(définitif)

Indice PMI S&P/HCOB des 46,4 46,4*

services (définitif)

GB 08h30 Indice PMI S&P/CIPS composite mai 48,5 48,5*

(définitif)

Indice PMI S&P/CIPS des 47,9 47,9*

services (définitif)

EZ 09h00 Prix à la production avril +0,5% +3,4%

- sur un mois +4,9% +2,1%

USA 12h15 Enquête ADP mai 117.000 109.000

USA 14h00 Indice ISM ​des services mai 53,8 53,6

*première estimation

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)