Air liquide-Accord avec SK Hynix pour la fourniture de gaz industriels

Le logo d'Air Liquide est visible à Paris

Air ‌Liquide a annoncé mercredi ​avoir signé un contrat à long-terme avec le groupe sud-coréen de ​semi-conducteurs SK Hynix, pour la fourniture ​de gaz et ⁠d'air comprimé de haute ‌pureté.

Le spécialiste français des gaz industriels va construire et ​exploiter ‌une unité de production ⁠d'azote, dont la mise en service est prévue fin 2027, ⁠afin ‌d’approvisionner la nouvelle usine de ⁠conditionnement et de test "P&T7" ‌de SK Hynix, ⁠située à Cheongju, dans la ⁠province de ‌Chungcheongbuk, en Corée du Sud.

L'accord, ​qui inclut ‌un investissement de près de 200 millions ​d’euros, marque la première étape du renforcement ⁠du groupe français dans le pays depuis son acquisition de DIG Airgas en début d’année.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par ​Augustin Turpin)