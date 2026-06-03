Air liquide-Accord avec SK Hynix pour la fourniture de gaz industriels

Le logo d'Air Liquide est visible à Paris
Air Liquide a annoncé mercredi avoir signé un contrat à long-terme avec le groupe sud-coréen de semi-conducteurs SK Hynix, pour la fourniture de gaz et d'air comprimé de haute pureté.
Le spécialiste français des gaz industriels va construire et exploiter une unité de production d'azote, dont la mise en service est prévue fin 2027, afin d’approvisionner la nouvelle usine de conditionnement et de test "P&T7" de SK Hynix, située à Cheongju, dans la province de Chungcheongbuk, en Corée du Sud.
L'accord, qui inclut un investissement de près de 200 millions d’euros, marque la première étape du renforcement du groupe français dans le pays depuis son acquisition de DIG Airgas en début d’année.
(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)
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