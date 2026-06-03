* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:
* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:
* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA
* Le point sur les marchés européens .EUFR
Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :
* INDITEX ITX.MC publiera ses résultats financiers avant l'ouverture des marchés.
* AIR FRANCE-KLM AIRF.PA tient ce mercredi son assemblée générale.
* RENAULT RENA.PA a annoncé mardi avoir émis avec succès des obligations pour 750 millions d'euros, venant à échéance le 9 juin 2031.
* EIFFAGE FOUG.PA a annoncé mardi avoir remporté la construction des infrastructures communes du campus de Fouju (Seine-Et-Marne) pour plus de 120 millions d'euros.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N4261OA
(Rédigé par Claude Chendjou)
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