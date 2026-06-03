information fournie par Reuters • 03/06/2026 à 06:00

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* INDITEX ITX.MC publiera ses résultats financiers avant l'ouverture des marchés.

* AIR FRANCE-KLM AIRF.PA tient ce mercredi son assemblée générale.

* RENAULT RENA.PA a annoncé mardi avoir émis avec succès des obligations pour 750 millions d'euros, venant à échéance le 9 juin 2031.

* EIFFAGE FOUG.PA a annoncé mardi avoir remporté la construction des infrastructures communes du campus de Fouju (Seine-Et-Marne) pour plus de 120 millions d'euros.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N4261OA

(Rédigé par Claude Chendjou)