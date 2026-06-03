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Les Bourses européennes en baisse à l'ouverture: Paris -0,35%, Francfort -0,79%, Londres -0,05%
information fournie par AFP 03/06/2026 à 09:15

Le siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense, près de Paris, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense, près de Paris, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les Bourses européennes ont commencé la séance en retrait mercredi, rattrapées par la réalité du conflit au Moyen-Orient, les prix du pétrole et l'inflation, en attendant un nouvel enthousiasme pour les infrastructures de l'intelligence artificielle (IA).

Paris (-0,41%) reculait après la flambée la veille de STMicroelectronics (semi-conducteurs, +15,11%). A Francfort, le DAX était également en repli (-0,67%), après la performance d'Infineon (+10,01%). Milan reculait (-0,49%) et Londres naviguait autour de son point d'équilibre (-0,03%), profitant de la hausse du pétrole.

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