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L'OCDE abaisse sa prévision de croissance mondiale pour 2026
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 09:06

Discussions commerciales entre les États-Unis et la Chine au siège de l'OCDE à Paris

Discussions commerciales entre les États-Unis et la Chine au siège de l'OCDE à Paris

L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a ‌légèrement abaissé mercredi sa prévision du produit intérieur brut (PIB) mondial pour cette année, notant que l'augmentation des coûts avec le ​conflit au Moyen-Orient pèse sur la demande des ménages et l'activité des entreprises.

Dans ses dernières prévisions actualisées, l'organisation, basée à Paris, souligne que l'économie mondiale se retrouve à nouveau sous pression avec l'évolution du conflit au Moyen-Orient qui demeure incertaine ​et dont les conséquences devraient vraisemblablement perdurer encore quelque temps.

Dans un contexte de conjoncture et de perspectives exceptionnellement incertaines, l'OCDE a présenté deux scénarios d'évolution de ​l'économie mondiale.

Le premier scénario table sur des "perturbations limitées" dans le ⁠temps avec un redressement progressif de la production d'énergie dans les économies du Golfe à compter de la ‌fin du deuxième trimestre 2026, tandis que le second prévoit des "perturbations prolongées" avec une production d'énergie dans le Golfe qui reste faible jusqu'au troisième trimestre 2027.

Dans le premier scénario, la croissance du ​PIB mondial devrait ralentir et passer de ‌3,4% en 2025 à 2,8% en 2026, avant de se redresser à 3,1% en ⁠2027.

Dans les prévisions fournies en mars, l'OCDE prévoyait une croissance du PIB mondial à 2,9% pour cette année.

L'OCDE estime cependant que si les perturbations en cours perdurent - le second scénario -, la croissance mondiale devrait ralentir sensiblement, à 2,1% en 2026 et ⁠1,8% en 2027.

S'agissant de ‌l'évolution des prix à la consommation, l'organisation table sur une inflation annuelle dans les pays du ⁠G20 qui devrait passer de 3,4% en 2025 à 4,0% en 2026, avant une décélération à 3,1% en 2027, ‌à mesure que les tensions sur les prix de l'énergie et des produits alimentaires s'atténueront progressivement.

Au niveau ⁠mondial, l'inflation mondiale augmenterait, de 0,4 point de pourcentage en 2026 et de 1,3 ⁠point de pourcentage en 2027.

Cela "pourrait conduire ‌certaines économies à entrer en récession, ou du moins à s'en approcher", prévient l'organisation, notant que dans cette hypothèse ​le chômage pourrait progresser et l'investissement, notamment dans l'intelligence artificielle (IA), ralentir, ‌provoquant une possible correction des marchés financiers.

Concernant les perspectives par pays, dans le cadre du premier scénario, l'OCDE estime que la croissance devrait décélérer ​aux Etats-Unis, passant de 2,1% en 2025 à 2,0% en 2026, puis tomber à 1,8% en 2027.

En zone euro, l'organisation anticipe une croissance du PIB qui passera de 1,4% en 2025 à 0,8% en 2026, avant un redressement ⁠à 1,2% en 2027.

Au Royaume-Uni, la croissance devrait également fléchir à 0,9% cette année, après 1,4% en 2025, avant une remontée à 1,1% en 2027.

En Asie, où de nombreuses économies sont directement exposées aux perturbations provoquées par le conflit au Moyen-Orient, le PIB du Japon est attendu en décélération à 0,6% en 2026, avant un léger redressement à 0,8% en 2027, tandis qu'en Chine, il devrait tomber à 4,5% en 2026 et 4,3% en 2027, contre 5,0% en 2025.

(Rédigé par ​Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

OCDE
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