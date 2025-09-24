Prudence en vue en Europe après le discours de Powell

Ancien bâtiment de la Bourse de Paris

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mercredi sur fond d'inquiétude sur les perspectives économiques aux Etats-Unis et après un discours du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) jugé prudent.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait perdre 0,28% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait reculer de 0,24%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait abandonner 0,10%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en repli de 0,25% et le Stoxx 600 en baisse de 0,29%.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré mardi que la banque centrale américaine se trouvait dans une "situation difficile", citant notamment le risque d'une inflation plus forte que prévu, tandis que la faible croissance de l'emploi suscite des inquiétudes.

Cette déclaration intervient après la publication d'indicateurs économiques aux Etats-Unis qui avaient déjà alimenté les inquiétudes concernant la croissance, l'indice PMI ayant montré un ralentissement de l'activité en septembre pour le deuxième mois consécutif.

"Dans son discours, le président Powell a souligné que 'les risques à court terme pour l'inflation sont orientés à la hausse et les risques pour l'emploi à la baisse', mettant en exergue les défis que représente l'équilibre entre le double mandat de la Fed dans l'environnement actuel', ont écrit les analystes de Westpac dans une note.

D'autres interventions de membres de la Fed, mais aussi ceux de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque d'Angleterre (BoE) sont attendues dans le courant de la journée.

Côté indicateur économique du jour, l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne est le seul d'importance en Europe.

Sur le plan géopolitique, lors de la 80ème Assemblée générale de l'Onu, le président américain Donald Trump a déversé mardi un flot de menaces et de colère, s'en prenant aux pays qui encouragent l'immigration et la transition énergétique. Il a aussi estimé que l'Ukraine pouvait reconquérir tout le territoire gagné par la Russie.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en baisse mardi après les déclarations de Jerome Powell sur l'inflation et l'affaiblissement du marché de l'emploi.

L'indice Dow Jones a cédé 0,19%, ou 88,76 points, à 46.292,78 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 36,83 points, soit 0,55%, à 6.656,92 points, après avoir reflué en séance de 0,60%, sa plus forte baisse quotidienne depuis trois semaines. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 215,50 points, soit 0,95%, à 22.573,473 points.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei gagné en clôture 0,30% à 45.630,31 points, dans une séance volatile où les investisseurs hésitent entre prises de bénéfice et inquiétudes sur la conjoncture. L'activité du secteur manufacturier japonais a chuté à son rythme le plus rapide en six mois en septembre, sur fond de baisse des nouvelles commandes, montre mercredi l'enquête PMI. Le Topix japonais, plus large, a pris 0,23% à 3.170,45 points.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) perd 0,40%.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai s'octroie 0,76% et le CSI 300 progresse de 0,78%, les indices rebondissant grâce aux valeurs technologiques comme Alibaba (+7,4%) et à de nouveaux signes d'apaisement sur le plan commercial entre Washington et Pékin.

La Chine a annoncé mardi qu'elle renoncerait à réclamer les avantages que lui confère son statut de pays en développement auprès de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), a rapporté l'agence de presse Chine Nouvelle.

"Cela supprime essentiellement un point de discorde entre les Etats-Unis et la Chine et donne un signe que les deux parties tentent d'améliorer leurs relations", écrivent les analystes de Maybank dans une note.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:

CHANGES

Le dollar rebondit légèrement mercredi, de 0,14% face à un panier de devises de référence, après être tombé la veille à un creux de près d'une semaine, malgré le ton prudent adopté par Jerome Powell, qui divise les cambistes.

"Powell a reconnu l'absence d'options politiques sans risque, avertissant qu'un assouplissement prématuré pourrait approfondir l'inflation tandis qu'une restriction monétaire excessive pourrait nuire inutilement aux perspectives d'emploi", note James Kniveton, courtier en devises chez Convera.

L'euro recule de 0,20%, à 1,1790 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3497 dollar (-0,21%).

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se replie mercredi de 1,6 point de base, à 4,1022%, contre 4,118% à la clôture de mardi.

Le rendement du deux ans américain, en hausse mardi, est revenu mercredi à 3,5633%, contre 3,592% à la clôture.

Les marchés anticipent toujours des baisses de taux d'un quart de point lors de chacune des deux dernières réunions de politique monétaire de la Fed prévues cette année. Une nouvelle baisse est attendue au premier trimestre 2026, ce qui correspond globalement aux prévisions des responsables de la banque centrale.

Le rendement du Bund allemand à dix ans cède un point de base, à 2,7417% après une hausse la veille à 2,7511%.

L'écart de rendement entre le Bund et l'OAT française à dix ans reste au-dessus de 81 points de base alors que le Premier ministre français, Sébastien Lecornu, poursuit ses consultations avec les partis politiques et les partenaires sociaux en vue de l'élaboration d'un budget pour 2026 lui permettant d'éviter d'être renversé par l'Assemblée nationale.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en hausse pour la deuxième séance consécutive, des données montrant un recul des stocks de brut américains la semaine dernière, ce qui renforce le sentiment d'un resserrement de l'offre.

Le Brent progresse de 0,12% à 67,71 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,17% à 63,52 dollars.

OR

L'or est stable mercredi, proche de son record, les investisseurs digérant les propos prudents de Jerome Powell en attendant les données sur l'inflation américaine prévues vendredi.

A 06h30 GMT, le cours de l'or spot s'affiche à 3.773,54 dollars l'once, contre un sommet à 3.790,82 dollars atteint mardi.

PRINCIPAL INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 24 SEPTEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 08h00 Indice Ifo du climat des septembre 89,3 89,0

affaires

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)