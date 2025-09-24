L'agro-industrie alerte sur "l'effondrement" de la balance commerciale alimentaire française

L'association nationale des industries alimentaires (Ania) a alerté sur "l'effondrement de la balance commerciale alimentaire française" depuis début 2025, déplorant des contre-performances aussi bien dans le secteur des boissons que des produits agricoles, mardi dans un communiqué.

( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

"Avec un excédent de seulement 361 millions d'euros cumulés sur les sept premiers mois de l'année 2025, la performance du commerce extérieur alimentaire est au plus bas depuis 25 ans", affirme l'Ania.

L'association relève, à titre de comparaison, que sur la même période et selon la moyenne des trois dernières années (2022-2024), l'excédent commercial s'établissait à environ 4,6 milliards d'euros.

Ces "très mauvaises performances" s'expliquent selon l'Ania par "une perte tendancielle et structurelle de la compétitivité" des industries agroalimentaires françaises, "des tensions commerciales avec des partenaires de premier rang (Etats-Unis, Chine)" dans un "contexte de change défavorable" (avec un euro fort), et du fait de la multiplication des aléas climatiques affectant les productions agricoles.

"J'appelle le Premier ministre, et le futur gouvernement, à prendre acte, en urgence, de la situation catastrophique de l'agroalimentaire dans notre pays", a déclaré Jean-François Loiseau, le président de l'Ania, cité dans le communiqué.

"Nous ne pouvons plus être à la fois la variable d'ajustement des accords internationaux et subir des décisions françaises qui font que désormais nos entreprises ne sont plus compétitives au sein même de l'Union européenne (fiscalité, emballage, normes, etc)", a-t-il ajouté, appelant à "collectivement trouver des solutions concrètes et pérennes pour corriger rapidement le tir".

L'Ania rassemble syndicats et associations représentatifs des 20.000 entreprises alimentaires de France. L'agroalimentaire, premier employeur industriel avec 520.000 salariés, représente un chiffre d'affaires de 250 milliards d'euros, selon l'association.