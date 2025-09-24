TotalEnergies et RWE désignés pour construire un parc éolien géant au large de la Normandie

TotalEnergies a remporté, conjointement avec l'allemand RWE, l'appel d'offres du projet éolien en mer "Centre Manche 2", à une quarantaine de kilomètres des côtes normandes, qui disposera d'une capacité de 1,5 gigawatt, a annoncé mercredi le gouvernement démissionnaire.

( AFP / ASTRID VELLGUTH )

Pour TotalEnergies, il "s'agira du plus grand projet d’énergie renouvelable jamais développé en France", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Il chiffre l'investissement global pour ce projet à 4,5 milliards d'euros, le plus important de TotalEnergies dans l'Hexagone depuis une trentaine d'années.

Après le démarrage de la production prévu en 2033, ce parc éolien "produira environ 6 térawatt-heure par an et alimentera en électricité verte l'équivalent de plus de 1 million de foyers français", avance TotalEnergies.

Ce nouveau parc éolien en mer est le premier octroyé à TotalEnergies dans l'Hexagone. Il jouxte celui de Centre Manche 1, d'une puissance de 1 gigawatt, exploité par EDF renouvelables et Maple Power, dont les travaux doivent débuter en 2028 pour une entrée en service en 2032.

TotalEnergies, qui reste une des "majors" pétrolières mondiales, s'est donné pour objectif de produire 20% d'électricité, essentiellement d'origine renouvelable, sur le total de sa production d'énergie en 2030, le double par rapport à aujourd'hui.

Le groupe dispose d'un portefeuille de projets éoliens offshore d'une capacité totale brute de 25 gigawatts, dont 1,8 en opération, situés en Allemagne, au Royaume-Uni, en Corée du Sud, à Taïwan, aux Etats-Unis et aux Pays-Bas.