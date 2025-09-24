Énergies renouvelables : Trump va-t-il freiner la révolution verte ? information fournie par Boursorama • 24/09/2025 à 10:58









Alors que Donald Trump multiplie les coups d'arrêt aux projets d'énergies renouvelables aux États-Unis, la transition verte mondiale peut-elle vraiment être freinée ? Entre la croissance fulgurante de la demande d'électricité, l'essor de l'intelligence artificielle et l'explosion des investissements dans le solaire et l'éolien, la dynamique reste puissante. Mais les défis sont considérables : réseaux électriques vieillissants, dépendance persistante au charbon, besoin massif de financements. L'analyse de Lionel Heurtin, analyste ESG chez Ofi Invest AM et Ahmed Meddeb, analyste Crédit chez Ofi Invest AM.

