 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 842,87
-0,37%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Énergies renouvelables : Trump va-t-il freiner la révolution verte ?
information fournie par Boursorama 24/09/2025 à 10:58

Alors que Donald Trump multiplie les coups d'arrêt aux projets d'énergies renouvelables aux États-Unis, la transition verte mondiale peut-elle vraiment être freinée ? Entre la croissance fulgurante de la demande d'électricité, l'essor de l'intelligence artificielle et l'explosion des investissements dans le solaire et l'éolien, la dynamique reste puissante. Mais les défis sont considérables : réseaux électriques vieillissants, dépendance persistante au charbon, besoin massif de financements. L'analyse de Lionel Heurtin, analyste ESG chez Ofi Invest AM et Ahmed Meddeb, analyste Crédit chez Ofi Invest AM.

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • batiment thales (crédit photo : Adobe Stock / )
    Le secteur de la défense en Europe monte après les propos de Trump sur l'Ukraine
    information fournie par Reuters 24.09.2025 12:00 

    Les valeurs du secteur de la défense en Europe sont recherchées mercredi au lendemain d'un changement de ton du président américain Donald Trump, qui estime désormais que l'Ukraine peut reconquérir tout le territoire gagné par la Russie. L'indice des entreprises ... Lire la suite

  • Logo de TotalEnergies à Nantes
    TotalEnergies choisi par l’Etat français en tant qu’opérateur du projet éolien "Centre Manche 2"
    information fournie par Reuters 24.09.2025 11:50 

    TotalEnergies, associé à RWE, a annoncé mercredi avoir remporté, en tant qu'opérateur, l’appel d’offres éolien en mer "Centre Manche 2" pour concevoir, développer, construire et exploiter un parc éolien en mer d’une puissance d’1,5 gigawatt (GW), au large de la ... Lire la suite

  • VUSIONGROUP : Risque de correction sous les résistances
    VUSIONGROUP : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 24.09.2025 11:49 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 24.09.2025 11:47 

    Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,04% pour le Dow Jones .DJI , de 0,17% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,32% pour le Nasdaq. * ALIBABA BABA.N ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank