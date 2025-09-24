Roblox progresse, Piper Sandler relève son objectif de prix au niveau le plus élevé de la bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
24 septembre - ** Les actions de la plateforme de jeux vidéo Roblox RBLX.N augmentent de 1,5 % à 134,2 $ avant le marché
** Piper Sandler, analyste le mieux noté pour l'action, selon les données de LSEG, augmente le prix cible à 180 $ contre 175 $
** La société de courtage affirme que Roblox continue de s'améliorer en matière de diffusion et de promotion de contenu
** "Nous prévoyons d'autres jeux à succès grâce aux investissements dans les outils de développement, la recherche et la découverte", déclare Piper Sandler
** 24 des 34 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 8 comme "conservée" et 2 comme "vendue"; le prix cible médian est de 151 $ - données compilées par LSEG
** Jusqu'à la dernière clôture, le prix de l'action a plus que doublé depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer