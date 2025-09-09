Prudence en vue à Paris sur fond d'incertitude politique en France

(AOF) - Après avoir connu hier un début de semaine favorable, les marchés européens sont attendus en légère baisse. N'ayant pas obtenu la confiance des députés hier, le Premier ministre, François Bayrou, va remettre sa démission ce matin. Le mystère demeure à propos de son successeur. Le rendement du 10 ans est stable ce matin. Au chapitre économique, les investisseurs se pencheront cet après-midi sur la révision annuelle des chiffres de l'emploi aux Etats-Unis après les récentes performances décevantes du marché du travail.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Interparfums

Interparfums a abaissé ses prévisions de croissance pour 2025 lors de la publication des comptes semestriels, expliquant que les perturbations géopolitiques du printemps ont amplifié l'attentisme des consommateurs sur de nombreux marchés. Le parfumeur anticipe désormais des revenus " autour de 900 millions d'euros ", a déclaré son PDG, Philippe Benacin. " Notre objectif de chiffre d'affaires 2025 devrait retrouver la fourchette basse de notre estimation initiale, de l'ordre de 910 millions d'euros ", avait-il indiqué fin juillet.

Saint-Gobain

Saint-Gobain a dévoilé une réorganisation de son activité de chimie de la construction en Allemagne dans le but d’accélérer la croissance et les synergies. Le groupe va transférer l’activité mortiers secs Weber à Franken Maxit, une entreprise détenue à 50 % par Saint-Gobain. En outre, la société va intégrer toutes ses autres activités en Allemagne de chimie de la construction sous les marques Weber, GCP et Chryso afin de développer davantage les applications techniques et les produits de spécialité. La finalisation de la transaction est prévue d’ici à la fin du mois de septembre.

Michelin

Michelin a annoncé le lancement de son nouveau plan d’actionnariat salarié ouvert à 115 000 employés actifs éligibles. Pour Yves Chapot, gérant et directeur financier du groupe clermontois : " Renforcer l’actionnariat salarié au sein du Groupe Michelin est une priorité. Être actionnaire salarié, c’est à la fois contribuer et bénéficier de la création de valeur du Groupe. Notre objectif est que 4 % des actions du groupe Michelin soient détenues par nos employés d'ici 2030 ".

Arkema

Laurent Peyronneau a été nommé directeur général du segment adhésifs (Bostik) et membre du comité exécutif d’Arkema, a indiqué le groupe chimique. Il succède à Vincent Legros qui quitte le groupe après 9 ans à la tête du segment Adhésifs. Ingénieur en science des matériaux, Laurent Peyronneau possède une forte expérience de l’industrie des adhésifs et a occupé plusieurs postes de direction chez Arkema dans les spécialités chimiques, notamment au sein des Coating Solutions.

Les chiffres macroéconomiques

La production industrielle en France en juillet sera connue à 8h45. Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance de la révision annuelle des chiffres de l'emploi.

Ce matin, l'euro évolue vers 1,176 dollar.

Hier à Paris

Les indices européens, dont le CAC 40, ont terminé en hausse, soutenus par la perspective d'une baisse des taux de la Fed. Si à l'heure de la clôture en Europe, le sort du Premier ministre français n'était pas encore connu, François Bayrou devrait succomber à l'hostilité de l'Assemblée nationale dans la soirée. Le spread franco-allemand s'élève à 76,7 points de base contre 82 points, il y a 15 jours. A Paris, Edenred et Pluxee ont souffert de l'ouverture d'une enquête en Turquie. L'indice CAC 40 a gagné 0,78% à 7738,84 points et l'EuroStoxx50 a progressé de 0,92% à 5367,22 points.

Hier à Wall Street

Les places américaines ont fini en légère progression alors que l’agenda macro-économique était vierge de tout indicateur. La tendance de fond est soutenue par le récent renforcement de l’hypothèse d’une baisse des taux directeurs de la Fed la semaine prochaine. Les investisseurs pourraient en savoir encore plus sur les intentions de la Réserve fédérale américaine après la publication, jeudi, des chiffres de l’inflation américaine du mois d’août. En attendant, le Dow Jones progressé de 0,25 % à 45 514,95 points et le Nasdaq Composite a grimpé 0,45 % à 21798,70 points.