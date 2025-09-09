Wall Street ouvre en petite hausse, prudente avant de nouveaux indicateurs économiques

Des opérateurs à la Bourse de New York le 15 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A.CLARY )

La Bourse de New York a ouvert en légère hausse mardi, dans l'attente de données sur l'inflation et sur l'emploi aux Etats-Unis, qui pourraient peser sur la trajectoire monétaire privilégiée par la Fed d'ici à la fin de l'année.

Dans les premiers échanges, l'indice Nasdaq prenait 0,27% et l'indice élargi S&P 500 grappillait 0,11%. Le Dow Jones était proche de l'équilibre (+0,02%).

