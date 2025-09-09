 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 747,79
+0,17%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street ouvre en petite hausse, prudente avant de nouveaux indicateurs économiques
information fournie par AFP 09/09/2025 à 15:35

Des opérateurs à la Bourse de New York le 15 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A.CLARY )

Des opérateurs à la Bourse de New York le 15 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A.CLARY )

La Bourse de New York a ouvert en légère hausse mardi, dans l'attente de données sur l'inflation et sur l'emploi aux Etats-Unis, qui pourraient peser sur la trajectoire monétaire privilégiée par la Fed d'ici à la fin de l'année.

Dans les premiers échanges, l'indice Nasdaq prenait 0,27% et l'indice élargi S&P 500 grappillait 0,11%. Le Dow Jones était proche de l'équilibre (+0,02%).

Nasdaq

Valeurs associées

S&P GLOBAL
544,340 USD NYSE -0,34%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank