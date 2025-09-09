Unilever: Les ventes de Magnum attendues en croissance de 3-5% après la scission

PDG de The Magnum Ice Cream Company Peter ter Kulve

Magnum Ice Cream Company a déclaré mardi à l'occasion d'une journée des marchés financiers prévoir une croissance organique moyenne de 3% à 5% par an à moyen terme, à partir de 2026, alors que l'activité crème glacée d'Unilever doit être scindée à la mi-novembre.

L'unité, qui regroupe des marques emblématiques comme Magnum, Ben & Jerry’s et Wall’s, devrait représenter un peu plus d’un cinquième du marché mondial des crèmes glacées, estimé à 88 milliards de dollars (75,03 milliards d'euros).

La scission prévue pour la mi-novembre verra Unilever conserver une participation inférieure à 20% et fera office de test pour le directeur général Fernando Fernandez, qui veut réorganiser le géant britannique de la grande consommation, simplifier la gestion et améliorer les marges.

La division a généré 7,9 milliards d’euros de revenus en 2024, avec 1,2 milliard d’euros d’Ebitda ajusté, et un ratio initial dette nette/Ebitda ajusté attendu à 2,4x.

La glace a été la catégorie la plus dynamique d’Unilever au deuxième trimestre, avec une croissance sous-jacente des ventes de 7,1%, mais ses marges restent généralement inférieures à celles d’autres secteurs comme les soins personnels ou la beauté et le bien-être.

La scission s’inscrit dans la stratégie d’Unilever de concentrer son portefeuille sur des produits clés pour accroître productivité et croissance, suivant la tendance de ses pairs. Par exemple, Keurig Dr Pepper prévoit de séparer ses divisions boissons froides et café, et Nestlé envisage de vendre des marques peu performantes de sa division vitamines.

Magnum espère réaliser 500 millions d’euros d’économies à moyen terme en devenant indépendant et en rationalisant ses chaînes d’approvisionnement complexes. Ces deux dernières années, l’entreprise a commencé à inverser la baisse de parts de marché et la stagnation des profits.

Cette nouvelle entreprise sera également un test pour les investisseurs, alors que les produits riches en sucre sont de plus en plus scrutés, notamment aux États-Unis dans le cadre des initiatives de santé publique.

(Rédigé par Alexander Marrow à Londres et Dimitri Rhodes à Gdansk ; version française Noémie Naudin, édité par Augustin Turpin)