Élections en Moldavie : le Kremlin a lancé une guerre hybride illimitée pour mettre la main sur le pays, selon sa présidente
information fournie par Boursorama avec Media Services 09/09/2025 à 15:28

Moscou espère "utiliser la Moldavie "contre l'Ukraine" et en faire une rampe de lancement pour des attaques hybrides dans l'Union européenne", selon Maia Sandu.

Maia Sandu à Strasbourg, le 9 septembre 2025. ( AFP / ROMEO BOETZLE )

Objectif : "Capturer la Moldavie par les urnes". La présidente de ce pays candidat à rejoindre l'UE, Maia Sandu, a dénoncé mardi 9 septembre devant le Parlement européen, une campagne d'ingérence russe sans précédent à l'approche d'élections le 28 septembre.

"Aujourd'hui, nous faisons face à une guerre hybride illimitée d'une ampleur jamais vue depuis l'invasion (russe) de l'Ukraine", a-t-elle déclaré devant les eurodéputés à Strasbourg. "L'objectif du Kremlin est clair, capturer la Moldavie par les urnes, l'utiliser contre l'Ukraine et faire de nous une rampe de lancement pour des attaques hybrides dans l'Union européenne" , a-t-elle dénoncé.

En défendant ce scrutin du 28 septembre contre la main mise de Moscou, "nous protégeons non seulement la Moldavie, mais aussi la sécurité et la stabilité régionale", a encore lancé la présidente moldave.

Désinformation et manipulation

Chisinau et l'Union européenne dénoncent régulièrement les campagnes de désinformation et de manipulation de la Russie, dans la perspective de ces élections législatives.

Le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz et le Premier ministre polonais Donald Tusk avaient apporté fin août à Chisinau un "soutien déterminé" à la Moldavie en vue de son adhésion à l'Union européenne face aux "mensonges" et aux "ingérences" de Moscou , à la veille de ce scrutin.

La Moldavie a débuté l'an dernier des négociations d'adhésion à l'UE, fermement soutenues par sa présidente, réélue en novembre 2024. Ces discussions, concomitantes à celles ouvertes avec l'Ukraine, sont toutefois bloquées par l'opposition de la Hongrie, hostile à la candidature de Kiev.

"Notre chemin européen n'est pas seulement une question de valeurs, c'est une question de survie, et précisément parce que nous avons beaucoup progressé sur ce chemin, la Russie a déchaîné son arsenal d'attaques hybrides contre nous ", a encore souligné Maia Sandu.

  • 16:21

    Il faut bien comprendre que c est Nicolas qui paye .. je sais on peut accuser les boomers de ruiner notre pays .. .faut imaginer que si VDL a son budget à 2000 milliards.. la note est de 18 % pour nous .. alors que bien peu va aux agiculteurs et surtout encore moins bientot alors que l on ouvre les frontieres à des produits sans norme et à des pays à bas salaire ..non seulement on detruit l activité dans notre pays mais on nous saigne tjs plus

