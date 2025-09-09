 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 747,46
+0,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Fox et News Corp reculent après la résolution de la crise de succession
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 14:55

Vue du bâtiment de News Corp. dans le quartier de Midtown Manhattan à New York

Vue du bâtiment de News Corp. dans le quartier de Midtown Manhattan à New York

(Dans le titre, bien lire "reculent" (pas "grimpent")

Les actions de classe B Fox Corp et News Corp reculent mardi en avant-Bourse, après que la famille Murdoch a conclu un accord donnant à Lachlan Murdoch, fils aîné de Rupert Murdoch, proche des Conservateurs américains, le contrôle sur l’empire médiatique familial, qui inclut la chaîne de télévision Fox News et le Wall Street Journal.

Avant la cloche, l'action de classe B Fox Corp. a cédé 4,4% à 54,29 dollars, celle de News Corp. abandonnant 4,5% à 32,44 dollars, caractérisée par un très faible volume.

L'accord, annoncé lundi, met un terme à la querelle familiale pour le contrôle du conglomérat de Rupert Murdoch, réglant une crise de succession déclenchée après la mort du patriarche et fondateur de Fox.

Cette saga, qui aurait inspiré la célèbre série américaine "Succession", trouve ainsi un épilogue qui préserve l’orientation conservatrice de l'empire médiatique de Rupert Murdoch.

Selon une source, James Murdoch, Elisabeth Murdoch et Prudence MacLeod, les enfants de Rupert Murdoch, devraient recevoir chacun environ 1,1 milliard de dollars (936,25 millions d'euros).

Ils ont accepté de céder leurs parts dans Fox et News Corp sur une période de six mois, selon l'annonce.

Dans le cadre de l'accord, les héritiers percevront des liquidités provenant de la vente d'environ 16,9 millions d'actions avec droit de vote de classe B de Fox Corp et d'environ 14,2 millions d'actions ordinaires de classe B de News Corp.

La vente, réalisée avec une décote d'environ 4,5% par rapport au dernier cours de clôture des deux entreprises, a permis de lever près de 1,37 milliard de dollars.

Un nouveau trust familial sera créé au profit de Lachlan Murdoch et de ses sœurs cadettes Grace et Chloe Murdoch, filles de Rupert Murdoch issues de son mariage avec Wendi Deng Murdoch. Ce trust, d'une valeur d'environ 3,3 milliards de dollars selon la source, détiendra 36% des actions ordinaires de classe B de Fox et 33% des actions de classe B de News Corp, selon les déclarations des sociétés.

(Dawn Chmielewski, Juby Babu et Aditya Soni, et Lance Tupper ; version française Elena Smirnova ; édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • PDG de The Magnum Ice Cream Company Peter ter Kulve
    Unilever: Les ventes de Magnum attendues en croissance de 3-5% après la scission
    information fournie par Reuters 09.09.2025 14:55 

    Magnum Ice Cream Company a déclaré mardi à l'occasion d'une journée des marchés financiers prévoir une croissance organique moyenne de 3% à 5% par an à moyen terme, à partir de 2026, alors que l'activité crème glacée d'Unilever doit être scindée à la mi-novembre. ... Lire la suite

  • L'ex-président brésilien Jair Bolsonaro, le 6 juillet 2024 à Balneario Camboriu, dans l'Etat de Santa Catarina ( AFP / Evaristo Sa )
    Brésil: l'heure du verdict approche pour Bolsonaro, accusé de tentative de coup d'Etat
    information fournie par AFP 09.09.2025 14:43 

    La Cour suprême du Brésil a débuté mardi les audiences consacrées aux votes des juges en vue du verdict au procès de l'ex-président Jair Bolsonaro pour tentative présumée de coup d'Etat, des poursuites qui ont suscité la colère de Donald Trump. Si l'ex-chef de ... Lire la suite

  • Bâtiment Assystem en face de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines (Crédit: Lionel Allorge / Wikimedia Commons)
    Assystem signe un protocole d'accord avec PTAG
    information fournie par Zonebourse 09.09.2025 14:41 

    (Zonebourse.com) - Assystem a annoncé la signature d'un protocole d'accord avec PTAG en Amérique du Nord. PTAG est un acteur de référence dans la fourniture de services de gestion de programmes d'investissement et de projets auprès des principaux services publics ... Lire la suite

  • Des habitants réunis à côté d'un monument commémoratif du massacre de Lukodi dans le district de Gulu en Ouganda, le 4 septembre 2025 ( AFP / Stuart Tibaweswa )
    L'atrocité des crimes reprochés à Joseph Kony exposée devant la CPI
    information fournie par AFP 09.09.2025 14:38 

    Villages incendiés, enfants réduits en esclaves sexuels, bébés abandonnés : l'atrocité des crimes reprochés à l'Armée de résistance du Seigneur (LRA) de Joseph Kony en Ouganda a été exposée mardi devant la Cour pénale internationale. Joseph Kony, en cavale depuis ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank