Fox et News Corp reculent après la résolution de la crise de succession

Vue du bâtiment de News Corp. dans le quartier de Midtown Manhattan à New York

(Dans le titre, bien lire "reculent" (pas "grimpent")

Les actions de classe B Fox Corp et News Corp reculent mardi en avant-Bourse, après que la famille Murdoch a conclu un accord donnant à Lachlan Murdoch, fils aîné de Rupert Murdoch, proche des Conservateurs américains, le contrôle sur l’empire médiatique familial, qui inclut la chaîne de télévision Fox News et le Wall Street Journal.

Avant la cloche, l'action de classe B Fox Corp. a cédé 4,4% à 54,29 dollars, celle de News Corp. abandonnant 4,5% à 32,44 dollars, caractérisée par un très faible volume.

L'accord, annoncé lundi, met un terme à la querelle familiale pour le contrôle du conglomérat de Rupert Murdoch, réglant une crise de succession déclenchée après la mort du patriarche et fondateur de Fox.

Cette saga, qui aurait inspiré la célèbre série américaine "Succession", trouve ainsi un épilogue qui préserve l’orientation conservatrice de l'empire médiatique de Rupert Murdoch.

Selon une source, James Murdoch, Elisabeth Murdoch et Prudence MacLeod, les enfants de Rupert Murdoch, devraient recevoir chacun environ 1,1 milliard de dollars (936,25 millions d'euros).

Ils ont accepté de céder leurs parts dans Fox et News Corp sur une période de six mois, selon l'annonce.

Dans le cadre de l'accord, les héritiers percevront des liquidités provenant de la vente d'environ 16,9 millions d'actions avec droit de vote de classe B de Fox Corp et d'environ 14,2 millions d'actions ordinaires de classe B de News Corp.

La vente, réalisée avec une décote d'environ 4,5% par rapport au dernier cours de clôture des deux entreprises, a permis de lever près de 1,37 milliard de dollars.

Un nouveau trust familial sera créé au profit de Lachlan Murdoch et de ses sœurs cadettes Grace et Chloe Murdoch, filles de Rupert Murdoch issues de son mariage avec Wendi Deng Murdoch. Ce trust, d'une valeur d'environ 3,3 milliards de dollars selon la source, détiendra 36% des actions ordinaires de classe B de Fox et 33% des actions de classe B de News Corp, selon les déclarations des sociétés.

(Dawn Chmielewski, Juby Babu et Aditya Soni, et Lance Tupper ; version française Elena Smirnova ; édité par Augustin Turpin)