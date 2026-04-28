Profluent et Lilly concluent un accord dans le domaine de la médecine génétique d'une valeur pouvant atteindre 2,25 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tout au long du texte)

La société d'IA Profluent a annoncé mardi avoir conclu un accord de collaboration de recherche portant sur plusieurs programmes avec le laboratoire pharmaceutique américain Eli Lilly LLY.N , d'une valeur pouvant atteindre 2,25 milliards de dollars, afin de développer des enzymes conçues par IA pour les médicaments génétiques.

Voici quelques détails:

* En vertu de cet accord, Profluent utilisera sa technologie d'intelligence artificielle pour créer des enzymes sur mesure conçues pour apporter des modifications précises à l'ADN.

* Lilly disposera des droits exclusifs pour poursuivre le développement des enzymes sélectionnées et commercialiser les médicaments qui en résulteront.

* Profluent recevra un paiement initial et un financement pour la recherche, et pourrait percevoir jusqu'à 2,25 milliards de dollars en paiements d'étapes, ainsi que des redevances sur les ventes futures.

* Aucun autre détail financier n'a été divulgué, a indiqué la société.

* Les médicaments génétiques sont des traitements conçus pour soigner des maladies en modifiant les gènes ou leur fonctionnement dans l'organisme.

* Cette collaboration se concentre sur les maladies difficiles à traiter avec les outils d'édition génétique existants, qui ne permettent souvent d'apporter que de légères modifications à l'ADN.

* De nombreuses maladies héréditaires sont causées par des erreurs génétiques différentes selon les patients, ce qui rend difficile le développement de traitements efficaces à grande échelle.

* Profluent a déclaré que son approche basée sur l'IA pourrait permettre des modifications de l'ADN plus importantes et plus précises, offrant potentiellement aux médecins la possibilité de remplacer des gènes défectueux plutôt que de corriger de petites sections.