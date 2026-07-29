Procter & Gamble en baisse après avoir publié des prévisions annuelles modérées

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29 juillet - ** L'action de Procter & Gamble PG.N , fabricant de la marque Tide, recule de 3,7 $ à 143,37 $ en pré-ouverture

** La société prévoit un chiffre d'affaires et un bénéfice annuels largement inférieurs aux estimations, pénalisés par une demande inégale dans des catégories telles que les produits de toilette et d'hygiène bucco-dentaire, dans un contexte d'incertitudes géopolitiques et économiques

** La société table sur une croissance du chiffre d’affaires net de l’exercice 2027 comprise entre 1 % et 3 %, contre une estimation moyenne des analystes de 2,7 % – données LSEG

** Prévoit un BPA ajusté annuel compris entre 6,89 $ et 7,11 $, dont le point médian est légèrement inférieur aux estimations de 7,04 $

** Enregistre également un chiffre d'affaires net de 21,20 milliards de dollars au quatrième trimestre, en deçà des attentes de 21,38 milliards de dollars

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse d'environ 4 % depuis le début de l'année