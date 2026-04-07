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Prix des carburants: de prochaines aides ciblées pour certaines professions, confirme Bregeon
information fournie par AFP 07/04/2026 à 09:29

La ministre déléguée à l'Energie Maud Bregeon, à Paris, le 1er avril 2026 ( AFP / Anna KURTH )

La ministre déléguée à l'Energie Maud Bregeon, à Paris, le 1er avril 2026 ( AFP / Anna KURTH )

Le gouvernement va prochainement annoncer un nouveau dispositif d'aides pour certaines professions les plus touchées par la flambée des prix des carburants, liée à la guerre au Moyen-Orient, a confirmé mardi la ministre déléguée à l'Energie Maud Bregeon, qui rejette toujours la perspective d'une "aide universelle".

"Nous aurons un nouveau dispositif d'aide dans les prochains jours pour les Français qui travaillent, qui font face à des difficultés", a dit Maud Bregeon sur RMC/BFMTV, confirmant une promesse du Premier ministre Sébastien Lecornu la semaine dernière.

La porte-parole du gouvernement a notamment mentionné les "aides-soignantes", les "aides à domicile" et "certains agriculteurs qui font encore face à des difficultés particulières".

En revanche, la ministre a de nouveau repoussé toute "aide universelle, parce que nous ne pouvons pas nous le permettre".

"Le choix que nous avons fait depuis le départ, nous allons continuer à le faire. Cibler les aides vers les Français qui travaillent vers les secteurs les plus en difficulté, vers celles et ceux pour qui terminer le mois est encore plus difficile" en raison de la flambée des prix des carburants, a-t-elle justifié.

Elle a également rejeté un blocage des prix alors que la leader de la CGT Sophie Binet, a demandé lundi la mise en place d'un "prix maximum à la pompe de 1,70 euro", à la veille d'une rencontre entre les syndicats et les ministres de l'Economie, du Travail et de l'Energie.

"On voit en ce moment, avec ce qu'on vit sur les réseaux Total, que ça amènerait dans un laps de temps très rapide à des problématiques de pénurie", a-t-elle argumenté.

Environ 66% des stations du réseau de Totalnenergies, qui a plafonné le prix de l'essence à 1,99 euro le litre et le prix du diesel à 2,09 euros le litre, étaient en rupture à 07H45 mardi contre environ 4,1% dans les autres stations en moyenne, selon le cabinet de la ministre.

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