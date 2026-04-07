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Zone euro: Le moral des investisseurs s'effondre en avril avec la guerre en Iran - Sentix
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 11:17

Un oiseau vole près du navire Jag Vasant qui transfère du GPL dans un port après avoir traversé le détroit d'Ormuz, dans un contexte de perturbations de l'approvisionnement liées au conflit israélo-américain avec l'Iran, à Mumbai

Un oiseau vole près du navire Jag Vasant qui transfère du GPL dans un port après avoir traversé le détroit d'Ormuz, dans un contexte de perturbations de l'approvisionnement liées au conflit israélo-américain avec l'Iran, à Mumbai

L'indice Sentix, ‌qui mesure le moral des investisseurs dans la zone euro, ​a fortement chuté en avril, sous l'effet de la hausse des prix de l'énergie et des perturbations des chaînes d'approvisionnement ​déclenchées par la guerre en Iran.

L'indice est tombé à -19,2 points ce mois-ci, ​contre -3,1 en mars, alors que ⁠les analystes interrogés par Reuters tablaient sur un recul ‌à -9,0.

"Les investisseurs prennent conscience que la récession est à nouveau d'actualité", a déclaré Sentix, qui a ​comparé cette baisse ‌à celle enregistrée un an plus tôt, lorsque ⁠le président américain Donald Trump avait annoncé une augmentation massive des droits de douane contre ses principaux partenaires commerciaux.

"Les ⁠attaques contre les ‌infrastructures énergétiques et les perturbations du trafic ⁠maritime dans le golfe Persique préoccupent encore davantage les ‌gens qu'il y a quatre semaines", a ajouté ⁠Sentix.

L'enquête menée auprès de 1.047 investisseurs entre le ⁠2 et le ‌4 avril a également révélé une baisse tant des prévisions ​économiques que de l'évaluation ‌de la situation actuelle.

Les prévisions sont passées de 3,5 points le mois dernier ​à -15,5 points ce mois-ci, tandis que l'indice mesurant la situation actuelle a chuté à -22,8 points, contre -9,5 en ⁠mars.

L'indice de l'économie allemande, la première de la zone euro, est tombé à -27,7 points, contre -12,1 en mars.

Ces quatre indices ont tous atteint leur plus bas niveau depuis avril 2025, en pleine tempête commerciale.

(Tom Sims, version française Diana Mandiá, édité ​par Augustin Turpin)

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