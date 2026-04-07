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ASML recule après une proposition américaine de nouvelles restrictions à l'exportation vers la Chine
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 11:15

Le logo d'ASML au siège de la société à Veldhoven

Le logo d'ASML au siège de la société à Veldhoven

ASML recule mardi à ‌la Bourse d'Amsterdam après qu'un groupe de responsables politiques américains a ​proposé un projet de loi visant à imposer de nouvelles restrictions sur les exportations d'équipements de fabrication de puces électroniques vers ​la Chine.

Le titre reculait de 2,89% vers 08h33 GMT, limitant ses pertes après avoir ​chuté de 4,7% en début de ⁠séance.

Un groupe multipartite de responsables politiques américains a proposé ‌vendredi dernier un projet de loi visant à imposer de nouvelles restrictions sur les exportations d'équipements de fabrication ​de puces électroniques ‌vers la Chine, ce qui affecterait des entreprises ⁠telles qu'ASML.

L'initiative vise à préserver l'avance des États-Unis dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) en empêchant les entreprises chinoises de se procurer ⁠des équipements ‌de fabrication de puces qu'elles ne peuvent pas produire ⁠elles-mêmes.

"Cette loi a un impact direct sur les livraisons d'outils ‌d'immersion DUV d'ASML vers la Chine et sur les ⁠revenus de la Gestion de la base installée (IBM) ⁠d'ASML provenant de ‌ces outils", écrivent les analystes de JP Morgan dans une note.

La ​Chine était le premier marché ‌d'ASML en 2025, avec 33% de ses ventes, mais ce chiffre devrait tomber à ​20% cette année, a indiqué l'entreprise.

"Si l'on part du principe que 65% des revenus liés aux équipements expédiés vers ⁠la Chine provenaient des outils d'immersion DUV et que 12,5% des revenus IBM étaient liés à l'immersion DUV en Chine, cela représenterait une perte de près de 19% des revenus d'ASML en Chine", ajoute le courtier.

(Rédigé par Diana Mandiá, avec Nathan Vifflin, ​édité par Augustin Turpin)

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 07/04/2026 à 11:15:06.

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