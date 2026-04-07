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Pershing Square propose de fusionner UMG avec sa holding pour environ €55 mds
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 11:19

Illustration du logo d'Universal Music Group

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Pershing Square, le fonds de Bill ‌Ackman, a proposé mardi de fusionner sa société d'acquisition, SPARC Holdings, avec Universal Music ​Group (UMG), en vue de créer une nouvelle entité qui serait ensuite cotée à la Bourse de New York.

La proposition en numéraire et en actions de Pershing Square valorise le ​groupe de divertissement musical à environ 30,4 euros par action, soit une prime de 78% par rapport au dernier ​cours de clôture, pour un total d'environ 55,75 ⁠milliards d'euros, selon les calculs de Reuters.

A Amsterdam, vers 07h35 GMT, l'action UMG ‌était en hausse de 10,2% à 18,84 euros, après avoir bondi de 20% à l'ouverture, entraînant dans son sillage les titres Vivendi (+8%) et ​Bolloré (+5,5%), qui bénéficient de leurs ‌participations respectives dans la maison de disques de Taylor Swift, ⁠Billie Eilish et Drake.

UMG n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande commentaire.

L'opération intervient alors qu'UMG a reporté le mois dernier un projet de cotation à New York, revenant ⁠ainsi sur un accord ‌conclu avec Pershing, qui avait exercé son droit de demander une ⁠introduction en Bourse aux États-Unis, faisant valoir qu'elle stimulerait l'action.

Selon la proposition non contraignante ‌présentée mardi, SPARC Holdings, détenue par Pershing, fusionnerait avec UMG pour créer ⁠une nouvelle entité, Nevada Corporation, qui serait cotée à la Bourse ⁠de New York.

Les ‌actionnaires d'UMG recevraient un total de 9,4 milliards d'euros en espèces et 0,77 action de ​Nevada pour chaque action UMG détenue, précise ‌Pershing Square.

La partie en numéraire serait financée par Pershing grâce aux détenteurs de droits de SPARC, par la ​dette et par le bénéfice de sa participation dans Spotify, a précisé le fonds d'investissement, qui prévoit de finaliser la transaction d'ici la fin de l'année.

Tencent Holdings, ⁠troisième actionnaire d'UMG, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Un porte-parole de Vivendi, deuxième actionnaire d'UMG, n'a pas commenté la proposition de Pershing Square.

(Rédigé par Gnaneshwar Rajan à Bangalore et Mateusz Rabiega à Gdansk; avec la contribution de Che Pa à Pékin, Inti Landauro à Paris et Jerome Terroy à Gdansk; Mara Vîlcu et Augustin ​Turpin pour la version française)

Fusions / Acquisitions
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