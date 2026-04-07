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Collision entre un TGV et un poids lourd dans le Pas-de-Calais, le conducteur du train tué
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 11:19

TGV à la gare de Nantes

TGV à la gare de Nantes

Une collision ‌survenue mardi matin entre un TGV et un ​camion transportant du matériel militaire au passage à niveau de Bully-les-Mines (Pas-de-Calais) a fait un mort, le conducteur du ​train, et plusieurs blessés, a-t-on appris de source proche du ​dossier.

La préfecture du Pas-de-Calais a ⁠confirmé la mort du conducteur du train à ‌grande vitesse qui circulait en direction de Paris.

Des secours ont été dépêchés sur place.

"Il ​y a un ‌mort, le conducteur du train âgé ⁠de 56 ans, et plusieurs blessés dont le nombre est en cours d'évaluation", a-t-on déclaré à Reuters ⁠de source proche ‌du dossier. "Les circonstances de l'accident ne sont ⁠pas encore établies."

La SNCF indique sur son site ‌internet que la circulation a été ⁠interrompue entre Béthune et Lens dans les ⁠deux sens à ‌la suite de l'accident. Des retards et des suppressions ​de trains sont ‌à prévoir, est-il précisé.

Des photos de la collision postées sur les réseaux ​sociaux montrent un poids lourd bleu, cabine renversée, ainsi que l'avant et la cabine du ⁠conducteur du TGV totalement emboutis.

Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a annoncé sur X se rendre sur les lieux avec le PDG de la SNCF, Jean Castex.

(Rédigé par Sophie Louet, avec Inti Landauro, édité ​par Benjamin Mallet)

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