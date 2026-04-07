Collision entre un TGV et un poids lourd dans le Pas-de-Calais, le conducteur du train tué

TGV à la gare de Nantes
Une collision survenue mardi matin entre un TGV et un camion transportant du matériel militaire au passage à niveau de Bully-les-Mines (Pas-de-Calais) a fait un mort, le conducteur du train, et plusieurs blessés, a-t-on appris de source proche du dossier.
La préfecture du Pas-de-Calais a confirmé la mort du conducteur du train à grande vitesse qui circulait en direction de Paris.
Des secours ont été dépêchés sur place.
"Il y a un mort, le conducteur du train âgé de 56 ans, et plusieurs blessés dont le nombre est en cours d'évaluation", a-t-on déclaré à Reuters de source proche du dossier. "Les circonstances de l'accident ne sont pas encore établies."
La SNCF indique sur son site internet que la circulation a été interrompue entre Béthune et Lens dans les deux sens à la suite de l'accident. Des retards et des suppressions de trains sont à prévoir, est-il précisé.
Des photos de la collision postées sur les réseaux sociaux montrent un poids lourd bleu, cabine renversée, ainsi que l'avant et la cabine du conducteur du TGV totalement emboutis.
Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a annoncé sur X se rendre sur les lieux avec le PDG de la SNCF, Jean Castex.
(Rédigé par Sophie Louet, avec Inti Landauro, édité par Benjamin Mallet)
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