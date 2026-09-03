Private Corner obtient l'agrément ELTIF 2.0 pour le fonds evergreen Meridiam

(Zonebourse.com) - Private Corner, société de gestion française spécialisée dans les actifs non cotés à destination des professionnels de la gestion privée, annonce l'obtention de l'agrément ELTIF 2.0 délivré par l'AMF pour son fonds dédié aux stratégies d'infrastructure de Meridiam. Cette évolution s'accompagne de la création d'une nouvelle catégorie de parts, la part A1, accessible à partir de 25 000 euros, élargissant ainsi l'accès des investisseurs privés à une stratégie diversifiée d'investissements en infrastructures.

Entré en application en janvier 2024, le régime ELTIF 2.0 a considérablement assoupli le cadre de distribution des fonds d'investissement de long terme auprès des investisseurs non professionnels. Dans ce nouveau cadre, Private Corner a retenu un seuil d'investissement de 25 000 EUR, permettant aux professionnels de la gestion de patrimoine et de fortune d'intégrer plus largement cette stratégie dans les allocations de leurs clients.

L'agrément ELTIF 2.0 permet, par ailleurs, la commercialisation du fonds auprès des investisseurs éligibles au sein de l'Union européenne, dans le respect des conditions applicables dans chaque Etat membre.

Lancé en février 2026, Meridiam Global Infrastructure Strategies est un fonds evergreen exclusivement investi dans les stratégies développées par Meridiam, l'un des acteurs européens de référence de l'investissement en infrastructures avec 26 MdsEUR d'actifs sous gestion. Le fonds permet aux investisseurs privés intermédiés d'accéder à un portefeuille diversifié d'infrastructures de Meridiam en Europe, composé d'actifs déjà opérationnels et essentiels visant à générer des revenus sur le long terme.

Sa structure evergreen prévoit des souscriptions mensuelles et des possibilités de rachats trimestriels à partir du 31 décembre 2028, selon les conditions prévues par la documentation du fonds.

Cette première labellisation accompagne l'accélération du développement européen de Private Corner. Après le renforcement de son équipe avec l'arrivée de Vincent Archimbaud en mars dernier, la société poursuit son déploiement auprès des professionnels de la gestion de patrimoine sur ses premiers marchés prioritaires : Belgique, Luxembourg et Suisse.

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