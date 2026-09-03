Cinq départements du sud de la France en vigilance orange canicule vendredi ( AFP / Martin LELIEVRE )

Cinq départements de la partie sud de la France seront classés à partir de vendredi et sans doute jusqu'au week-end en vigilance orange canicule en raison d'une nouvelle vague de chaleur arrivant cette fois de la péninsule ibérique, a prévenu jeudi Météo France.

Sont ainsi concernés à partir de vendredi 12H00 l'Ardèche, l'Aude, la Drôme, le Gard et l'Hérault où les températures pourraient frôler localement les 40 degrés.

"Les maximales sont en nette hausse vendredi après-midi sur la moitié sud, notamment sur le Sud-Ouest et la vallée du Rhône, avec 36 à 38°C attendus (localement 39°C dans l'intérieur du Languedoc)", a annoncé l'organisme météorologique dans son bulletin de 16H00.

"Des records de chaleur mensuels sont probables par endroits. Ailleurs sur la moitié sud, les maximales sont comprises entre 30 et 33°C", prévoit Météo France, qui avait alerté en début de semaine sur cette probable nouvelle vague de chaleur.

Météo France prévient que ces très fortes chaleurs vont persister "au moins jusqu'à dimanche sur la moitié sud du pays, en particulier sur le Sud-Est, tandis que la moitié nord reste plus à l'écart, les maximales y étant inférieures à 35°C".

Dix autres départements seront eux en vigilance jaune vendredi, à savoir l'Ariège, la Haute-Garonne, le Gers, l'Isère, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Rhône et le Vaucluse.

La France a enregistré un nombre de jours en vague de chaleur "inédit" cet été avec 53 jours, a indiqué Météo France jeudi dans son bilan de la saison, marquée par trois vagues de températures anormalement élevées entre juin et août.