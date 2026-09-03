Safran en légère hausse après une commande majeure de la Bundeswehr

Le titre progresse d'environ 0,6% à Paris, alors que l'équipementier tricolore a signé un contrat visant à fournir plus de 1 000 systèmes MOSKITO et plusieurs centaines de SHARPCROW aux forces d'infanterie allemandes.

Safran annonce avoir été sélectionné par Rheinmetall Electronics pour fournir un volume important de systèmes optroniques à la Bundeswehr, les forces armées allemandes, dans le cadre du programme "Infanterist der Zukunft" ("Fantassin du futur").

La commande comprend plus de 1 000 systèmes d'observation multifonctions MOSKITO et plusieurs centaines de systèmes SHARPCROW, destinés aux forces d'infanterie moyenne et lourde.

Compact et léger, MOSKITO associe vision de jour et de nuit, télémètre laser et géolocalisation précise des cibles. De son côté, SHARPCROW intègre notamment une caméra thermique, une capacité de vision en faible luminosité ainsi que des fonctions de localisation des cibles et de transmission numérique des informations.

Ces équipements doivent améliorer la détection et l'identification des cibles, le partage d'informations sur le champ de bataille et la prise de décision tactique.

Safran précise que les systèmes seront fabriqués en Allemagne par Safran Electronics & Defense.

Aucun prix unitaire ni montant total du contrat n'a été communiqué.