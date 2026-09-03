Le chimiste belge Solvay renforce ses services aux producteurs de semiconducteurs à Taiwan

( AFP / JOHN THYS )

Le chimiste belge Solvay va doubler d'ici fin 2026 sa capacité de production de peroxyde d'hydrogène de qualité électronique à Taïwan, où ce produit chimique est utilisé pour la production de semi-conducteurs, selon un communiqué jeudi.

Le peroxyde d'hydrogène est utilisé dans les produits détergents, la cosmétique, la stérilisation d'emballages ou encore le traitement de l'eau. Lorsqu'il est ultra pur et dit de qualité électronique, il est aussi essentiel pour nettoyer ou préparer les circuits des semi-conducteurs en éliminant les résidus et les impuretés.

"L'ordre de grandeur de ces impuretés, c'est une goutte d'eau dans une piscine olympique", détaille jeudi auprès de l'AFP Alexandre Blum, directeur financier de Solvay. "Très peu d'acteurs arrivent à produire" du peroxyde d'hydrogène à ce niveau.

La production de peroxydes pèse pour 22% des ventes de l'entreprise belge, et celui de qualité électronique représente entre 10 et 12% de ce total, précise Solvay, grand nom de la chimie européenne, qui a perdu une partie de ses activités après sa scission d'avec Syensqo fin 2023.

Il a lancé cette année-là sa production de peroxyde d'hydrogène de qualité électronique à Taïwan, haut-lieu de la production de semi-conducteurs mondiale, dans le cadre d'une coentreprise nommée Shinsol Advanced Chemicals.

"Plus la miniaturisation" des puces est à l'oeuvre, "plus il y a besoin de nettoyer les impuretés", poursuit M. Blum. "La chimie globalement traverse une période pas aisée et cela fait partie des un ou deux secteurs qui continuent de croître".

Carlos Silveira, président de l'activité peroxydes de Solvay, a rappelé dans le communiqué du groupe que Taïwan jouait "un rôle central dans la chaîne de valeur mondiale des semi-conducteurs", et que son entreprise avait "confiance dans les perspectives de croissance à long terme du marché".

Le chiffre d'affaires de l'industrie taïwanaise des semi-conducteurs "devrait avoisiner les 300 milliards de dollars (259 milliards d'euros)", soit une croissance de "plus de 40% par rapport à l'année dernière", selon Wu Chih-i, président de l'association taïwanaise de l'industrie des semiconducteurs, qui s'est exprimé mercredi à l'ouverture du salon Semicon à Taipei.

Solvay a réalisé 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires (-8,8%) au premier semestre 2026, pour un bénéfice net de 139 millions d'euros (-29%).